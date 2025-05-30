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新加坡羽賽／林俊易拍退李卓耀 4強迎戰泰國一哥

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林俊易。圖／中央社
林俊易。圖／中央社

我國「左手重砲」林俊易今天在BWF超級750的新加坡公開賽，於男單8強賽遭遇香港好手李卓耀，最終以21：15、21：13直落二取勝，挺進到4強賽，也是他生涯首度在超級750賽事打進到4強。

還在尋求今年首冠的林俊易，本周轉戰新加坡公開賽一路過關斬將，包括昨天拍退世界排名第4名的中國大陸李詩灃，而今天他則是遭遇本周已經連續拍退我國王子維周天成的香港好手李卓耀，上演雙方生涯的首度對決。

在兩局賽事中林俊易幾乎是一路壓制對手，包括首局開打後就取得10：1大幅領先，並以21：15先下一城，第二局他更是在局中拉開差距，最終以21：13勝出，挺進到4強賽後，將對上世界排名第2名的泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。

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