新加坡羽賽／林俊易拍退李卓耀 4強迎戰泰國一哥
我國「左手重砲」林俊易今天在BWF超級750的新加坡公開賽，於男單8強賽遭遇香港好手李卓耀，最終以21：15、21：13直落二取勝，挺進到4強賽，也是他生涯首度在超級750賽事打進到4強。
還在尋求今年首冠的林俊易，本周轉戰新加坡公開賽一路過關斬將，包括昨天拍退世界排名第4名的中國大陸李詩灃，而今天他則是遭遇本周已經連續拍退我國王子維、周天成的香港好手李卓耀，上演雙方生涯的首度對決。
在兩局賽事中林俊易幾乎是一路壓制對手，包括首局開打後就取得10：1大幅領先，並以21：15先下一城，第二局他更是在局中拉開差距，最終以21：13勝出，挺進到4強賽後，將對上世界排名第2名的泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。
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