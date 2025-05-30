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田徑亞錦賽／800公尺創生涯次佳 陳彩娟女子七項奪銅

聯合報／ 記者黃顯祐劉肇育／即時報導
陳彩娟在女子全能七項奪下銅牌。圖／中華民國田徑協會提供
陳彩娟在女子全能七項奪下銅牌。圖／中華民國田徑協會提供

我國田徑女子七項全能好手陳彩娟，今天在南韓龜尾市舉行的田徑亞錦賽中，在壓軸的800公尺賽事跑出生涯次佳成績，最終以總分5608分奪下銅牌，也是中華隊今天單日進帳的第三面獎牌。

陳彩娟昨天在亞錦賽的前4項賽事比完後，以總分3410分排名第3名，僅落後給印度南迪尼．阿加蕯拉以及中國大陸劉靜逸，不過烏茲別克選手諾爾博耶娃卻步步進逼，在第六項的標槍比完後僅落後陳彩娟126分。

在最後一項的800公尺賽事中，最終陳彩娟以2分28秒25抵達終點，並以總分5608分奪下銅牌，僅次於南迪尼．阿加蕯拉的5941分和劉靜逸的5869分，烏茲別克諾爾博耶娃則是以5461分拿下第4名。

陳彩娟賽後也獲得中華隊總領隊吳清標頒發全能項目的加倍獎金4萬元、教練2萬元，並補助陳彩娟日前出國移訓不足的10萬元經費。

陳彩娟受訪時先是大笑三聲，並強調希望回饋幫過自己的人，尤其是教練楊清隆，「跟了他2年多，從沒看過他的笑容。最後800公尺很怕被烏茲別克超越，因只要13秒差距就可能被追過，我一直跟，絕不能被她拉開10公尺，賽後看到成績超開心，跑出個人次佳成績。」

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