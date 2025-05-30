足球／2025 FIFA俱樂部世界盃最後門票爭奪戰！洛杉磯FC VS.美洲俱樂部一戰決勝負

2025 FIFA俱樂部世界盃即將於6月15日在美國隆重揭幕，來自全球六大洲的32支頂尖職業足球隊伍將齊聚一堂，爭奪職業足壇的最高榮耀。在正賽開踢前，球迷千萬不能錯過一場重量級前哨戰！美國的地主球隊 洛杉磯FC（Los Angeles FC） 將迎戰墨西哥傳統勁旅美洲足球俱樂部（CF América），爭奪最後一張通往世俱盃的入場券。這場備受矚目的對決將於6月1日 (週日）上午10時30分開踢，全球最大運動串流平台DAZN大帶來現場直播，邀請全球球迷共同見證這場攸關榮耀的命運之戰。

本場資格賽起因於原定參賽隊伍，墨西哥俱樂部萊昂（Club León FC），因與另一支參賽球隊帕丘卡（CF Pachuca）同屬同一企業集團，違反FIFA對參賽隊伍獨立性的規範，遭取消參賽資格。為維護比賽公平性與制度完整性，FIFA隨即宣布，將由2023年中北美冠軍聯賽亞軍洛杉磯FC，對戰2024年賽季結束時FIFA排名最高的中北美球隊，美洲足球俱樂部，以一場定勝負的方式，決定最終晉級隊伍。

洛杉磯FC雖為近年才成立的新興球隊，但陣容可謂星光熠熠，隊中擁有2018年世界盃，法國冠軍射手Olivier Giroud、傳奇門將Hugo Lloris，以及曾效力多支歐洲頂級球隊的土耳其邊鋒Cengiz Ünder等實力球星。目前球隊在美國職業大聯盟（MLS）西區排名第六，正全力衝刺季後賽門票，氣勢如虹。

美洲足球俱樂部則是墨西哥足壇的王者之師，，至今已奪下16座墨西哥聯賽冠軍與7座中北美冠軍聯賽冠軍，堪稱區域霸主。根據歷史對戰紀錄，對戰美國職業球隊時成績顯著，近15場交手中取得8勝2和5敗的佳績，展現強大實力與穩定性。

這場資格賽不僅攸關2025年俱樂部世界盃的最後一席參賽名額，更代表著美國與墨西哥足球實力的正面對決。究竟是洛杉磯FC首次捍衛主場、登上世界舞台？還是美洲足球俱樂部再度證明無可撼動的霸主地位？敬請鎖定DAZN運動串流平台，6月1日（週日）上午10時30分準時收看直播，與全球球迷一同見證這場意義非凡的巔峰對決！