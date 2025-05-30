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田徑亞錦賽／跳生涯次佳摘銀 林昱堂證明自己亞運再拚

聯合報／ 記者黃顯祐劉肇育／即時報導
我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂在田徑亞錦賽跳出生涯次佳成績奪銀。圖／中華田徑協會提供
我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂在田徑亞錦賽跳出生涯次佳成績奪銀。圖／中華田徑協會提供

我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天在亞錦賽挑戰衛冕，卻在最後一次試跳遭到中國大陸選手舒衡以2公分差距超車，最終以銀牌成績作收，林昱堂賽後表示，在兩年前跳出8公尺40的全國紀錄後，一直沒有再突破，不過這次能跳出8公尺20，證明自己仍能與亞洲好手一拚，明年名古屋亞運將會再好好拚一次。

林昱堂在2年前的曼谷亞錦賽決賽中，於第四次試跳跳出8公尺40的成績，不僅打破全國紀錄，還靠著此成績奪金並達到巴黎奧運參賽標準，而今年他以衛冕者身份再度站上亞錦賽舞台，並再次在第四次試跳跳出8公尺20，排名一度衝上第一名，不過大陸好手舒衡卻在全場最後一次試跳中，以2公分差距的8公尺22逆轉摘金，林昱堂則是以銀牌作收。

對於最後一跳遭到逆轉，林昱堂賽後苦笑表示，過去自己都是逆轉別人比較多，但這次卻成為被逆轉的對象，當然會覺得可惜，尤其賽前也被告知，有機會挑戰我國首位在亞錦賽連霸的選手，不過輸了就輸了，至少感覺有抓到，只能明年亞運再拚。

林昱堂也不忘感謝中華民國田徑協會與國訓中心過去2年對他的支持，自己在2年前亞錦賽跳出8公尺40後，一直沒有太出色的成績，但這次跳出生涯次佳的8公尺20，且前4名選手也都有8公尺以上成績，在這樣的比賽強度下能有此成績，也證明自己有能力與亞洲頂尖好手一戰。

而林昱堂與女子鉛球江靜緣在今天也為中華隊進帳1銀、1銅，總領隊吳清標賽後也隨即頒發奪牌獎金銀牌3萬元、銅牌2萬元予兩位選手，以資鼓勵。

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田徑 林昱堂 亞運

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