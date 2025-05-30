田徑亞錦賽／跳生涯次佳摘銀 林昱堂證明自己亞運再拚

我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天在亞錦賽挑戰衛冕，卻在最後一次試跳遭到中國大陸選手舒衡以2公分差距超車，最終以銀牌成績作收，林昱堂賽後表示，在兩年前跳出8公尺40的全國紀錄後，一直沒有再突破，不過這次能跳出8公尺20，證明自己仍能與亞洲好手一拚，明年名古屋亞運將會再好好拚一次。

林昱堂在2年前的曼谷亞錦賽決賽中，於第四次試跳跳出8公尺40的成績，不僅打破全國紀錄，還靠著此成績奪金並達到巴黎奧運參賽標準，而今年他以衛冕者身份再度站上亞錦賽舞台，並再次在第四次試跳跳出8公尺20，排名一度衝上第一名，不過大陸好手舒衡卻在全場最後一次試跳中，以2公分差距的8公尺22逆轉摘金，林昱堂則是以銀牌作收。

對於最後一跳遭到逆轉，林昱堂賽後苦笑表示，過去自己都是逆轉別人比較多，但這次卻成為被逆轉的對象，當然會覺得可惜，尤其賽前也被告知，有機會挑戰我國首位在亞錦賽連霸的選手，不過輸了就輸了，至少感覺有抓到，只能明年亞運再拚。

林昱堂也不忘感謝中華民國田徑協會與國訓中心過去2年對他的支持，自己在2年前亞錦賽跳出8公尺40後，一直沒有太出色的成績，但這次跳出生涯次佳的8公尺20，且前4名選手也都有8公尺以上成績，在這樣的比賽強度下能有此成績，也證明自己有能力與亞洲頂尖好手一戰。

而林昱堂與女子鉛球江靜緣在今天也為中華隊進帳1銀、1銅，總領隊吳清標賽後也隨即頒發奪牌獎金銀牌3萬元、銅牌2萬元予兩位選手，以資鼓勵。