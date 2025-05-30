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田徑亞錦賽／賽前幾天睡不好 18歲江靜緣鉛球逆轉奪銅
本月初才在靜岡國際田徑賽擲出17公尺83佳績打破我國女子鉛球紀錄的18歲小將江靜緣，今天在亞錦賽出賽就繳出亮眼佳績，她在女子鉛球決賽於最後一擲擲出17公尺42的佳績，成功超越烏茲別克選手奪下銅牌，也是中華隊本屆賽事的第二面獎牌。
年僅18歲的江靜緣出生於運動世家，父母是昔日舉重名將江明政、陳淑枝，姊姊則是女籃球員江函峮，不過江靜緣在國中時期就選擇與家人走上不同的運動路，在田徑場上逐漸嶄露頭角，更是我國備受期待的女子擲部新星。
本月初江靜緣在日本舉行的靜岡國際田徑賽中就擲出17公尺83，成功打破由林家瑩保持了11年的全國紀錄17公尺48，不過在破紀錄的喜悅後，她隨即放下光環全心備戰亞錦賽，並且在今天的女子鉛球決賽中，於第5次試擲擲出16公尺59暫居第4名。
在最後一次試擲時，江靜緣更成功擲出17公尺42，超越了烏茲別克選手的17公尺01，以銅牌成績作收，也是我國繼首日的女子鏈球余雅倩奪銅後，第二位奪牌選手，而稍晚林昱堂則是在男子跳遠奪銀，拿下中華隊的第三面獎牌。
對於在最後一擲逆轉奪銅，江靜緣賽後指出，在最後一擲完成後感到相當開心，贏得有點驚險也有點幸運，因為前三擲確實不如預期，一直找不到投擲的感覺，但第四次試擲時抓到感覺，在第五次試擲後就知道有機會挑戰，最終能夠順利達成也感到相當開心。
能以18歲的年紀就在亞錦賽奪下銅牌，江靜緣賽後受訪前滿臉笑容還開心的原地轉圈，也透露其實賽前幾天睡得都不太好，昨天半夜甚至還爬起來，不斷對自己信心喊話，希望能站上頒獎台。
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