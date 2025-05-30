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田徑亞錦賽／最後一跳遭超車 林昱堂跳遠8公尺20奪銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
挑戰男子跳遠衛冕的林昱堂最後銀恨。 圖／中華民國田徑協會提供
挑戰男子跳遠衛冕的林昱堂最後銀恨。 圖／中華民國田徑協會提供

在南韓龜尾市舉行的2025亞洲田徑錦標賽，挑戰男子跳遠衛冕的林昱堂今天在決賽第四次試跳跳出8公尺20的成績，排名一度衝上第一名，不過中國大陸選手舒衡卻在全場的最後一次試跳中成功以2公分差距的8公尺22超車摘金，林昱堂則是以銀牌作收。

兩年前的曼谷亞錦賽林昱堂以8公尺40的成績拿下金牌，不僅打破高懸30年的我國男子跳遠全國紀錄，更刷新亞錦賽大會紀錄，而今年他則是以衛冕者身份前往南韓龜尾挑戰二連霸。

在今天下午登場的男子跳遠決賽中，林昱堂在首次試跳以失敗收場，之後陸續跳出7公尺84與7公尺58的成績，排名一度僅居第6名。

但在進入後3次試跳後，林昱堂在第四次試跳就跳出8公尺20的成績，也是他生涯僅次於全國紀錄的最佳成績，並靠著此成績衝上第1名，在最後兩次試跳都失敗的情況下，排名第2名的舒衡卻在全場的最後一次試跳中跳出8公尺22，以2分分的差距成功超車，逆轉拿下金牌，林昱堂則是以銀牌作收，至於銅牌則為日本選手山浦溪斗的8公尺08。

而在男子400公尺跨欄預賽，我國好手林仲威在歷經兩度重新起跑的干擾後，最終仍是跑出49秒63的預賽最佳成績晉級到決賽。

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田徑 林昱堂 中華隊

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