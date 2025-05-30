田徑亞錦賽／地主國的精心安排 搞得選手比到半夜才完賽

在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽昨天因大雷雨，比賽延後2小時展開，最後結束的男子跳高已近當地時間午夜12點，但龜尾市民體育場還是人聲鼎沸，因為地主知名田徑選手禹相赫如願摘金，也是主辦本屆比賽最重大的意義，同場競技的我國選手傅兆玄說，有感受到地主觀眾強大的支持，但比到最後他都有些想睡覺了。

前天（28日）傍晚6點多的大雷雨，迫使女子10000公尺比到一半喊卡，由於昨天（29日）天氣預告還有大雷雨，為了避免雷雨干擾，大會決定昨天將比賽延後兩個多小時進行，但當地時間晚上7點35分比賽準備開始時，狂風暴雨卻在此該降臨。如果依原本賽程下午5點05分展開，最後一項男子1600公尺7點30分進行，剛好可躲過這場大雷雨。

賽後一改再改，心知肚明的人都知道是因為有男子跳高決賽，男子跳高決賽原定下午5點40分展開，如果遇到前一天雷雨的時間，比賽可能中斷，會添變數。因為這樣考量，先是將昨天比賽都往後挪兩個多小時，男子跳高改由晚上8點10分展開，不料7點多開始下雨，只好再度順延，在晚上9點40分登場，一路比到晚上11點30分。

禹相赫是今年亞錦賽最受矚目的地主選手，賽前一天記者會就被南韓媒體包圍，而昨天賽前練習時，雖已是晚上9點多，接近跳高比賽的觀眾席還是滿滿的加油團，他的賽前練習，就發出龐大的歡呼聲。比賽後段，只要禹相赫每一跳，大會就播放「大韓民國」加油聲，現場觀眾也一起吶喊，十足展現地主優勢。

禹相赫在2公尺29一跳成功，因日本真野友博在這個高度三跳失敗，禹相赫確定摘金後，為了全場的粉絲，接著挑戰今年個人最佳的2公尺33，但在一片扼腕聲中三跳失敗，粉絲賽後還是圍在體育場外等著他離場。