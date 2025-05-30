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新加坡羽賽／狀態火熱 葉宏蔚與詹又蓁連兩周挺進混雙4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁連兩站打進四強。 新華社
我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁連兩站打進四強。 新華社

BWF超級750的新加坡羽球公開賽今天展開8強賽程，其中上周才在馬來西亞名人賽打進到4強賽的我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天8強賽面對日本好手霜上雄一／保原彩夏，在苦戰三局後以23：21、20：22、21：15勝出，連續兩周挺進到4強。

葉宏蔚／詹又蓁上周在超級500等級的馬來西亞名人賽，雖然於4強賽不敵世界排名第2名的中國大陸搭檔馮彥哲／黃東萍，但仍闖下兩人在超級500賽合拍的最佳成績。

本周兩人也將好狀態繼續帶到新加坡，在首輪拍退自家人鄭宇倢／劉廣珩後，16強賽碰上上周就曾交手過的馬來西亞杜頤溈以及陳堂傑，最終再以21：18、21：18勝出。

今天8強賽葉宏蔚／詹又蓁則是對上世界排名第28名的日本組合霜上雄一／保原彩夏，雙方去年在馬來西亞的超級100賽事中就曾交手過，當時由台灣組合苦戰3局後勝出。

而今天兩組人馬再度碰頭依舊打了一場三局大戰，首局台灣組合在局中一度落後的情況下，於局末打出關鍵3：0關門攻勢，以23：21先下一城，儘管第二局遭到對手以22：20扳平，但決勝局葉宏蔚／詹又蓁從開賽就打出5：1攻勢取得領先，且就此揚長而去，以21：15勝出，連續兩周闖進到4強賽，且也再度寫下兩人合拍後在超級750賽事的最佳成績。

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葉宏蔚 羽球 劉廣珩

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