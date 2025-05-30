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田徑亞錦賽／最佳僅70公尺80 鄭兆村無緣標槍決賽

中央社／ 韓國龜尾30日電
鄭兆村今天在亞洲田徑錦標賽資格賽的3次試擲，最佳僅擲出70公尺80，確定無緣決賽。 聯合報系資料照
鄭兆村今天在亞洲田徑錦標賽資格賽的3次試擲，最佳僅擲出70公尺80，確定無緣決賽。 聯合報系資料照

曾是男子標槍亞洲紀錄保持人的鄭兆村，今天在亞洲田徑錦標賽資格賽的3次試擲，最佳僅擲出70公尺80，確定無緣決賽。

目前田徑亞錦賽的大會紀錄，仍舊是由鄭兆村在2019年所保持的86公尺72。

鄭兆村這次亞錦賽原本沒有達標，是由中華民國田徑協會以徵召方式入選代表隊。今天登場的男子標槍資格賽，鄭兆村3次試擲分別為67公尺64、70公尺10、70公尺80，最終沒能晉級決賽。

鄭兆村從去年7月15日退出國訓中心後，以運動教練身分回到母校桃園瑞原國中以及楊梅高中指導基層選手，儘管亞錦賽前加強自主訓練，無奈還是沒能締造佳績。

他今天接受中央社記者訪問時表示，回到學校之後，確實要花比較多時間在學生身上，精神上的疲憊比以前當專職選手來得多，所以即使課後自主訓練，但強度頂多只有40%至50%。

儘管沒能闖進決賽，但鄭兆村還是自認有收穫，「雖然狀況沒有很好，但我在比賽過程中仍試圖靠著肌肉記憶，把過去比賽的狀態像拼圖一樣一塊一塊找回來，這對我以後傳承經驗給學生也很有幫助。」

鄭兆村強調，未來還是會持續力拚參加國際賽的機會，「這對我來說，是一種榮譽，能比當然要繼續比下去」。

結束今年亞錦賽，鄭兆村接著要備戰6月7日、8日的台灣國際田徑公開賽，「希望到時候可以把狀態再拉上來一點，畢竟那也是我曾經締造巔峰的主場。」

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鄭兆村 田徑

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