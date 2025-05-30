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法網／約克維奇退地主好手晉級 卻被巴黎車潮嚇出冷汗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

前世界球王約克維奇Novak Djokovic）今天在法網男單第二輪賽事以直落三擊敗地主好手穆特（Corentin Moutet），生涯第20度挺進到法網第三輪賽事，達成連「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）都不曾達成過的紀錄，不過約克維奇也透露，自己賽前騎乘腳踏車在巴黎市區悠閒繞行，卻被當地車潮嚇出一身冷汗。

約克維奇在這次法網前達成職業生涯的百冠紀錄，擺脫上半年的低潮，並將好狀態延續到法網賽場，儘管今天的第二輪賽事他受到左腳大拇指的水泡困擾，一度在比賽中申請醫療暫停，但最終他仍是以直落三勝出。

賽後受訪時約克維奇表示，水泡讓今天的比賽狀況變得更複雜，這讓他感到困擾，「我的意思是，這是一場精彩的比賽、精彩的較量，尤其是在第三盤時，我最後打得還不錯，搶七局也打得精彩，讓比賽氣氛相當熱烈，他也一度有機會贏下來，所以觀眾都很投入。」

而約克維奇也將自己在法網對決地主球員的不敗戰績擴大到12場，他也透露對於法國和巴黎這座城市的熱愛，甚至在昨天他也向大會借了一台單車悠閒的在巴黎市區閒晃，並經過巴黎最具標誌性但也是交通最繁忙的凱旋門，「當時我們在凱旋門的圓環那邊，說實話，到處都是車，這是一次讓人腎上腺素飆升的經歷，但我不想再經歷一次了，相較之下在其他街道上可能就安全多了。」

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約克維奇 法網 Novak Djokovic

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