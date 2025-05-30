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LPGA／美國公開賽首日 徐薇淩平標準桿為4台將最佳

中央社／ 台北30日電
灣好手徐薇淩抓2博蒂、吞2柏忌繳出平標準的72桿、暫並列第34名 法新社
灣好手徐薇淩抓2博蒂、吞2柏忌繳出平標準的72桿、暫並列第34名 法新社

2025美國女子高爾夫公開賽今天在威斯康辛州進行首回合，台灣好手徐薇淩抓2博蒂、吞2柏忌繳出平標準的72桿、暫並列第34名，為4名台將最佳，落後領先者4桿。

總獎金高達1200萬美元（約新台幣3.5億元）的第80屆美國女子高爾夫公開賽，在威斯康辛州的艾琳山高爾夫球場（Erin Hills Golf Course）舉行；首日賽事共有包括拉米雷斯（Julia Lopez Ramirez）在內的6人以68桿並列領先。

台灣有曾雅妮、徐薇淩、侯羽桑、蔡佩穎等4人通過不同地區的資格賽取得參賽權。

生涯第9度參賽的徐薇淩，今天從第10洞開球，下場前2洞開球雖然都掉入長草區，不過最終都順利救Par，並且在第15洞率先抓博蒂開胡。

只可惜轉場後抓1博蒂、吞2柏忌，其中收尾的3桿洞第9洞開球就上果嶺，結果球又回滾出來，而且還沾上泥巴，導致她第2桿擊球受到影響，最終吞柏忌收場。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，前2洞雖然開球都沒開好，但最後都有順利守住，「讓我今天開場信心就蠻好的，整體而言表現都還算不錯，唯有推桿還不太能適應，畢竟大賽的果嶺速度比上週的賽事快很多」。

徐薇淩強調，球場的前9洞不是太好打，距離也很遠，「以我的擊球模式，還是會打得安全一點，這是大賽的球場設置，只要避免犯錯就能有機會」。

曾雅妮首輪表現不算差。 路透
曾雅妮首輪表現不算差。 路透

至於相隔9年再度參賽的台灣「微笑球后」曾雅妮表現不算太差，抓4博蒂、吞7柏忌，繳出高於標準3桿的75桿，和蔡佩穎同並列第89名，另外侯羽桑繳出74桿、暫並列第78名。

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高爾夫 徐薇淩 侯羽桑

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