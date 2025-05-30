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田徑亞錦賽／賽事第4天 林昱堂拚跳遠連霸 陳彩娟七項衝牌
大雷雨使得南韓龜尾亞洲田徑賽昨天第三天賽程接近當地時間午夜12點才結束，今天的天氣預報是多雲無雨的日子，中華隊前兩天都沒有再添獎牌，今天由上屆曼谷亞錦賽男子跳遠摘金的林昱堂在決賽尋求衛冕，昨天在女子七項前四項暫居第三的陳彩娟也有機會衝擊獎牌。
女子七項昨天比完前四項，陳彩娟以3410分排名第三，只落後第二的中國大陸選手劉靜逸2分，印度南迪尼．阿加蕯拉以3610分排第一。南迪尼．阿加蕯拉兩年前在杭州亞運女子七項掛銅，但賽後被隊友說成是「變性人」。
今天女子七項還有後三項，早上跳遠，下午標槍、800公尺。我國另一名女將林沛萱前四項2967分排第七，她原本今天還有跳高決賽，但為了專心七項比賽，跳高將不參加，也代表著未來將往七項發展。
林昱堂在男子跳遠資格賽第一跳7公尺82，代表著狀況還不錯，他兩年在亞錦賽跳出8公尺40的世界級成績，將與隊友林佳興在決賽一起出擊。
江靜緣與吳慈恩今天下午也將在女子鉛球出賽，江靜緣原本也取得鐵餅參賽資格，但為了在鉛球力拚獎牌，昨天的鐵餅並沒有參加。
在日本訓練展現長跑能力的簡子傑今天也將在男子5000公尺決賽出賽，保有U20的5000公尺全國紀錄，他去年11月以13分58秒51締造新猷，與吳文騫高懸23年的全國紀錄不到5秒的差距。
今天另有鄭兆村參加男子標槍資格賽，他在A組擲出70公尺80排第9，稍後還有B組選手出賽。李慈雲在男子鐵餅決賽出賽，陳建榮、林仲威在男子400公尺跨欄預賽登場。
亞錦賽在離釜山機場148公里的龜尾舉行，離仁川機場280公里，較近的大邱機場40公里，比賽進入最後兩天，中華隊發現不見駐韓國代表處蹤影。
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