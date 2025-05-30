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田徑亞錦賽／楊俊瀚受傷退賽 400公尺接力最後一棒也換人
上屆在曼谷亞洲田徑賽男子200公尺披銀的「台灣最速男」楊俊瀚，原本是今天早上要參加男子200公尺預賽及400公尺接力預賽，但因前兩天右小腿不適，為了避免傷勢加重，決定退出比賽。
日前受美訓練的楊俊瀚，5月11日在香港田徑錦標賽以21秒02摘金，預賽跑出20秒91平大會成績，但他在決賽後右小腿有些不適。回台後積極治療，來到南韓龜尾亞錦賽前傷勢已好的差不多了，但前兩天又有些不適，為了避免傷勢加重，決定退出本屆比賽。
楊俊瀚退出男子200公尺，而原本男子400公尺接力中華隊也換人，將由男子三級跳選手李允辰擔任他原本第四棒的位置。
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