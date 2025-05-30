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世壯運／北市聯醫AI揪潛在心血管高風險族群 2人急手術保命

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院在松山文創園區5號倉庫的智慧健康體驗園區，提供AI輔助判讀獲知個人心臟年齡及功能體驗，19天來吸引1638人次完成。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院在松山文創園區5號倉庫的智慧健康體驗園區，提供AI輔助判讀獲知個人心臟年齡及功能體驗，19天來吸引1638人次完成。記者林佳彣／攝影

為期14天的2025年雙北世壯運今晚閉幕，台北市立聯合醫院分享本月為選手與民眾把關健康的成效，上千人次完成AI心臟年齡與功能預測體驗，院方透過先進人工智慧技術，協助評估個人心血管健康風險，有2人因此安排心導管手術治療。

聯醫表示，近年不少年紀不大，沒有三高、家族病史，且有運動習慣的壯年人心肌梗塞，常見原因是血管狹窄，也因經常運動心臟耐受性佳，較不易感到胸悶或喘不過氣，等到血管被塞到很嚴重時突然病發。

另外，抽菸、腎上腺素和低溫容易引發心肌梗塞，腎上腺素常發生在參加運動比賽的選手身上，當人面臨競爭壓力時，腎上腺素會增加分泌，此時會造成血壓上升，若又有血管狹窄問題，就容易心肌梗塞。

雙北世壯運博覽會5月10日開幕，北市聯醫設置在松山文創園區5號倉庫的智慧健康體驗園區，提供快速心電圖檢測，取得數位電子波及參數，選手和民眾可透過AI輔助判讀獲知個人心臟年齡及功能，並預測近期是否有急性心血管疾病緊急處置的風險，準確度達85%以上。

聯醫說，截至5月28日已有國內外民眾及參賽選手共1638人次完成，預測結果顯示46人、約3%屬於「須介入冠狀動脈疾病高風險」族群，340人、約21%為中度風險；經現場醫師評估說明並獲同意後，已有13人透過聯醫「綠色通道」轉介就醫，其中2人後續檢查發現需進一步安排心導管手術，成功協助揪出潛在重症個案。

院方指出，此次體驗不僅提升民眾對健康風險的自我覺察，也展現AI在臨床診斷輔助與預防醫療上的實際應用效益，讓智慧醫療真正走入民眾生活。園區體驗開放至6月1日下午6時，目前依現場預約報到狀況，提供部分名額釋出補位，也會視現場實際狀況彈性協助，盡力安排。

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世壯運

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