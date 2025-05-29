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田徑亞錦賽／暴雨導致賽程大延遲 馬皓瑋鉛球第5名作收
在南韓龜尾市舉行的2025亞洲田徑錦標賽，今天晚間賽程受到當地暴雨影響延後近兩個多小時才舉行，讓選手調整上多少都受到影響，其中我國男子鉛球好手馬皓瑋最終以19公尺25的成績拿下第5名，兩位來自國體大的跨欄好手張博雅與林翊凱則皆以第6名成績作收。
今年田徑亞錦賽在南韓龜尾市舉行，昨天晚間就因為瞬間暴雨導致女子1萬公尺在進行完12圈賽事後遭到強制中斷，並於今天上午重賽，今天晚間的賽程，更因為當地的大雨特報，大會昨晚決定將原訂當地時間5點登場的賽程延後2個半小時舉行，但仍是無法躲過暴雨侵襲，今天直到當地時間晚上9點35分（台灣時間8點35分）才展開晚間賽程，讓選手必須面臨長時間的等待。
我國率先登場的男子鉛球好手馬皓瑋，最終以19公尺25的成績拿下第5名，對於未能改寫自己個人最佳的19公尺48成績，馬皓瑋賽後指出，對於這次表現還算可以接受，也希望6月7日將登場的2025台灣國際田徑公開賽能夠有更好表現。
我國跨欄好手林翊凱、張博雅，晚間在男子110公尺跨欄決賽與女子100公尺跨欄決賽登場，最終林翊凱以13秒76拿下第6名，張博雅以13秒42拿下第6名，金牌則是由印度選手亞拉吉（Jyoti Yarraji）以12秒96擊敗日本名將田中佑美與中國大陸吳艷妮拿下。
男子跳高，我國好手傅兆玄最終在跳過2公尺15後，決定跳過2公尺19高度，但向2公尺23挑戰三次試跳都失敗收場，最終也以第6名作收，至於金牌則由地主明星選手禹相赫以2公尺29拿下。
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