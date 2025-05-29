郭振維射下世壯運金牌 陳詩園6分差拿銀牌笑說：以為會贏

2025雙北世壯運射箭金牌戰今在板橋體育場登場，天氣綿綿細雨不斷，郭振維以612分奪得40+男子組金牌、陳詩園則以6分差拿下銀牌。袁叔琪、譚雅婷則分別在40+、30+女子組奪得金牌。

世壯運射箭項目各年齡組別不乏國際賽選手參與，30+男子組別有東京奧運男團銀牌魏均珩、2021世錦賽男團銅牌余冠燐、前國手田剛、陳信夫等人，30+女子組別則有里約奧運女團銅牌得主譚雅婷和林詩嘉、東京奧運選手林佳恩以及國手李芳宜。

40+則有亞運金牌袁叔琪、雅典奧運銀牌陳詩園、仁川亞運銅牌郭振維，50+則有世錦賽銀牌吳聰義、3屆奧運國手劉碧瑜等人。經過連續幾天賽事，金牌戰今日登場，首先袁叔琪在40+女子組以586分奪得金牌，而譚雅婷則在30+女子組以629分，擊敗林佳恩奪得金牌。