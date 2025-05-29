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郭振維射下世壯運金牌 陳詩園6分差拿銀牌笑說：以為會贏

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2025雙北世界壯年運動會射箭項目決賽今天在板橋體育場登場，前國手陳詩園與郭振維（圖）在40+組對決。記者季相儒／攝影
2025雙北世界壯年運動會射箭項目決賽今天在板橋體育場登場，前國手陳詩園與郭振維（圖）在40+組對決。記者季相儒／攝影

2025雙北世壯運射箭金牌戰今在板橋體育場登場，天氣綿綿細雨不斷，郭振維以612分奪得40+男子組金牌、陳詩園則以6分差拿下銀牌。袁叔琪、譚雅婷則分別在40+、30+女子組奪得金牌。

世壯運射箭項目各年齡組別不乏國際賽選手參與，30+男子組別有東京奧運男團銀牌魏均珩、2021世錦賽男團銅牌余冠燐、前國手田剛、陳信夫等人，30+女子組別則有里約奧運女團銅牌得主譚雅婷和林詩嘉、東京奧運選手林佳恩以及國手李芳宜。

40+則有亞運金牌袁叔琪、雅典奧運銀牌陳詩園、仁川亞運銅牌郭振維，50+則有世錦賽銀牌吳聰義、3屆奧運國手劉碧瑜等人。經過連續幾天賽事，金牌戰今日登場，首先袁叔琪在40+女子組以586分奪得金牌，而譚雅婷則在30+女子組以629分，擊敗林佳恩奪得金牌。

郭振維、陳詩園則在40+組金牌戰對決，以612分奪得40+男子組金牌、陳詩園則以6分差拿下銀牌，兩人下場後握手展現好交情。陳笑說，過去不曾同台對決過，本來以為有機會贏過郭，最後還是輸了。郭振維則說，這是8年來首次站上國際賽場，去年12月開始運用上課前後備戰，這次與學長陳詩園對決很激烈，有機會再機會下次再返回賽場。

2025雙北世界壯年運動會射箭項目決賽今天在板橋體育場登場，前國手陳詩園（圖）與郭振維在40+組對決。記者季相儒／攝影
2025雙北世界壯年運動會射箭項目決賽今天在板橋體育場登場，前國手陳詩園（圖）與郭振維在40+組對決。記者季相儒／攝影
世壯運射箭決賽林佳恩（圖）在女子30+組不敵譚雅婷。記者季相儒／攝影
世壯運射箭決賽林佳恩（圖）在女子30+組不敵譚雅婷。記者季相儒／攝影
世大運射箭決賽前國手陳詩園與郭振維在40+組對決，最後由郭振維（中）擊敗陳詩園（左）奪下金牌。記者季相儒／攝影
世大運射箭決賽前國手陳詩園與郭振維在40+組對決，最後由郭振維（中）擊敗陳詩園（左）奪下金牌。記者季相儒／攝影
世壯運射箭決賽譚雅婷（右）在女子30+組擊敗林佳恩（左）奪得金牌。記者季相儒／攝影
世壯運射箭決賽譚雅婷（右）在女子30+組擊敗林佳恩（左）奪得金牌。記者季相儒／攝影
世壯運射箭決賽譚雅婷（圖）在女子30+組擊敗林佳恩奪得金牌。記者季相儒／攝影
世壯運射箭決賽譚雅婷（圖）在女子30+組擊敗林佳恩奪得金牌。記者季相儒／攝影
2025雙北世界壯年運動會射箭項目決賽今天在板橋體育場登場，女子40+組出賽的袁叔琪。記者季相儒／攝影
2025雙北世界壯年運動會射箭項目決賽今天在板橋體育場登場，女子40+組出賽的袁叔琪。記者季相儒／攝影

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譚雅婷 林佳恩 世錦賽

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