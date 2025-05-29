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田徑亞錦賽／男子跳遠資格賽 林昱堂進決賽展開衛冕路
亞洲田徑錦標賽今天進入第三天賽程，男子跳遠資格賽，中華隊林昱堂以第1跳7公尺82闖進明天決賽，隊友林佳興以7公尺31吊車尾晉級。林昱堂表示，狀況還不錯，決賽就全力表現。
跳遠資格賽17名選手下場，取12名選手晉級當地時間明天下午5點10分（台灣時間下午4點10分）決賽。資格賽設定晉級標準是7公尺90，林昱堂第1跳已接近，為保險起見，教練蔡易達再讓他跳第2跳，第2跳7公尺73，雖沒有比第1跳好，但看其他選手成績，確定可在決賽12人的名單內。最後只有2名選手超過7公尺90，林昱堂成績在晉級選手中排第3。
日前受點傷的林佳興3跳只有1跳有成績，靠著第2跳的7公尺31排名第12也順利晉級。蔡易達表示，以資格賽來看，這次水準沒有比上屆好，但還是要拿出最佳表現力拚獎牌。
林昱堂兩年前在曼谷亞錦賽，以8公尺40打破全國及大會紀錄摘金，也是我國唯一保持的亞錦賽紀錄，今年尋求衛冕。
女子七項上午比完前三項，我國陳彩娟以2589分排第2，前三名選手差距不大。我國另一名選手林沛萱2295分暫居第7。
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