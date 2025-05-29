新加坡羽賽／林俊易拍退李詩灃晉8強 周天成16強止步

BWF超級750的新加坡公開賽今天展開16強賽程，我國男單好手周天成、林俊易分別遭遇香港李卓耀與中國大陸李詩灃，其中林俊易在首局一路落後的情況下，成功逆轉先下一城，最終也以21：18、21：14直落二勝出，挺進8強賽。

世界排名第19名的林俊易在台北羽球公開賽於16強賽止步後，本周才在新加坡公開賽出賽，昨天首輪賽事與印度拉克什亞．森（Lakshya Sen）拉鋸到第三局並取得領先後，對手因傷退賽，晉級16強。

今天16強賽林俊易碰上世界排名第4的李詩灃，首局一路遭到壓制，甚至一度以12：17落後，不過他接下來打出一波7：0的攻勢逆轉戰局，並以21：18先下一城；第二局林俊易乘勝追擊，同樣靠著局中一波7：0攻勢拉開差距，最終以21：14勝出，挺進8強賽。

周天成昨天擊敗自家人戚又仁後，今天碰上世界排名第21名的李卓耀陷入苦戰，兩局賽事幾乎都是一路落後，最終以12：21、16：21落敗，無緣前進8強，李卓耀將在明天8強賽遭遇林俊易。