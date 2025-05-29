LPGA／相隔9年再戰美國公開賽 曾雅妮始終相信自己
LPGA年度五大賽之一的美國女子高爾夫公開賽今天登場，台灣4名球員參賽，其中曾雅妮相隔9年後，再度通過資格賽闖進正賽，她表示：「我熱愛高爾夫，並始終相信自己。」
總獎金高達1200萬美元（約新台幣3.5億元）的第80屆美國女子高爾夫公開賽，今天起一連4天在威斯康辛州的艾琳山高爾夫球場（Erin Hills Golf Course）舉行。
今年台灣有曾雅妮、徐薇淩、侯羽桑、蔡佩穎等4人通過地區資格賽取得參賽權。
現年36歲的曾雅妮，相隔9年才又參加美國公開賽，距離上一次美國女子職業高爾夫協會（LPGA）奪冠已有13年，距離高居世界第1也已過了15年，但還是堅持對高爾夫的熱愛。
曾雅妮表示：「過去幾年，我對自己的表現感到失望，但我熱愛高爾夫，熱愛比賽。我想向自己證明，我仍然可以在高水準的賽場上打球，想看看自己能走多遠。」
過去4年，曾雅妮動過左右邊的髖關節手術，右撇子的她推桿也改成左手，嘗試各種方法，就是為了重返賽場。
至於生涯第9次參加美國公開賽的徐薇淩，進入5月後狀況越來越好，徐薇淩認為這座球場有幾洞非常難，距離也很長，要抓博蒂不是太容易，「我認為要打得聰明一點，不要強求博蒂，先把球放在球道上最重要。」
徐薇淩之前8次參加美國公開賽，以2018年的並列第5最佳，去年則是獲得並列第24名。
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