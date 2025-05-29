田徑亞錦賽／雷雨打亂了賽程 中華隊第三天續拚獎牌

一場雷雨使得在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽出現罕見的現象, 昨天女子10000公尺跑了一半緊急喊停，而拚牌失利的我國男子十項好手王晨佑比完最後一項1500公尺趴在溼滑場邊哭成淚人兒。也由於雷雨警告持續，今天第三天下午的賽程延後兩個多小時開始，預估當地時間晚上近10點（台灣時間9點）才會結束。

一場雷雨使得在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽出現罕見的現象，女子10000公尺跑了一半緊急喊停，而拚牌失利的我國男子十項好手王晨佑比完最後一項1500公尺趴在溼滑場邊哭成淚人兒，也由於雷雨警告持續，第三天下午的賽程延後兩個多小時開始，預估當地時間晚上近10點（台灣時間9點）才會結束。

王晨佑在男子十項前九項結束暫居第二，但前四名成績差距不大，也使得他想在最後一項保住獎牌，結果最後200公尺「爆掉」，最後獲得第四名，隊友卓家玄居第五，雖無緣站上頒獎台，但兩人都達到明年亞運參賽標準。王晨佑說，這是第一場在重大國際賽事完賽，也希望能健康持續訓練，明年亞運期待能奪牌，或是達到8000分以上的目標。他在亞錦賽是7546分，只輸金牌中國大陸選手費翔88分，銅牌日本選手奧田啟祐56分。

王晨佑第四名，使得中華隊在第二天是第四至第七名各一名選手，今天希望延續首日女子鏈球奪銅的氣勢，再添獎牌。中華隊領隊吳清標昨晚也特別頒發獎金給鏈球女將余雅倩、教練李采懌，吳清標說，他準備的獎金很多，希望選手及教練多來領賞。

第三天賽程，中華隊昨天在預賽達到亞運參賽標準的林翊凱、張博雅將在決賽出擊，教練王國慧表示，主要看臨場表現，都有機會奪得獎牌。馬皓偉在男子鉛球決賽出賽，有15名選手參賽；通過資格賽考驗傅兆玄在男子跳高爭牌，地主明星選手禹相赫在賽前記者就被南韓大批媒體包圍，是地主摘金的希望。

今天中華隊尚有尋求衛冕林昱堂及隊友林佳興在男子跳遠資格賽出賽，陳彩娟、林沛萱在女子七項比前四項，七項有9名「女鐵人」參賽。