田徑亞錦賽／暴雨打亂賽程 王晨佑盼朝8000分大關突破
在南韓龜尾市舉行的2025亞洲田徑錦標賽，今天晚間賽程卻遭遇暴雨影響，導致女子1萬公尺賽事選手在跑了12圈後，遭到裁判請出場外避雨強制中斷賽事，比賽也將於29日上午重賽，所幸我國選手王晨佑、卓家玄的男子十項全能賽事在雨後順利完賽，其中王晨佑雖然與獎牌擦身而過，但他也強調將繼續朝著8000分大關突破。
今年亞錦賽在龜尾市舉行，今天晚間進行到女子1萬公尺賽事時，儘管起跑時還只是綿綿細雨，但比賽進行到第三分鐘時雨勢卻突然增大，在進行到第12圈賽事時，裁判甚至直接衝入場中擋下參賽跑者將比賽強制暫停，不少選手也對此感到困惑，就連地主南韓選手也攤開雙手表示無奈。
不過就在比賽暫停後不到20分鐘天氣就放晴，包括進行完前3跳的男子三級跳遠也恢復進行後3跳賽事，參加男子十項全能1500公尺賽事的選手也登場暖身，但女子1萬公尺賽事卻將改至29日上午重賽，這樣的狀況不僅在國際賽中相當罕見，且對於選手可能造成不公平，甚至可能影響到同時報名5000公尺等長距離賽事的選手調整。
而男子十項全能賽事最後一項的1500公尺則是在雨勢緩和後就接續進行，最終我國選手王晨佑在最後一項賽事表現不如預期，以總分7546分排名第4名，與頒獎台擦身而過，但與第5名的卓家玄皆達到明年亞運參賽標準。
談到最後一項1500公尺最終成績不如預期，王晨佑賽後表示，雖然自己也想撐住、展現想要奪牌的意志力，只可惜最後階段仍是爆掉，不過這是他近期在國際大型賽事中首度完賽，也把精神和意志力都有展現出來，接下來到亞運前希望都能健健康康展現訓練成效，也希望繼續朝著8000分的大關突破。
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