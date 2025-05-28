德國柏林計劃申辦2036奧運 掀民眾反彈聲浪

德國柏林正式提出申辦奧運，擬在1936年納粹時期美國非裔傳奇田徑選手歐文斯（Jesse Owens）大放異彩的同一座體育場再度舉辦奧運，但引起當地居民的反彈聲浪。

美聯社報導，柏林體育部門負責人斯普蘭格（Iris Spranger）今天表示，柏林希望透過翻修現有運動場館，在2036年、2040年或2044年舉辦永續發展的奧運和帕運。

但她提出將已停止營運的丹波霍夫機場（TempelhofAirport）納入計畫，恐遭當地居民反對，2014年公投時，居民已拒絕在這座受歡迎的城市公園進行任何開發。

斯普蘭格構想在布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）舉辦沙灘排球，並在格魯瑙（Grünau）這個曾於1936年舉辦水上運動的河畔地區再度舉辦水上運動。

除此之外，斯普蘭格在發表時未透露太多細節，並表示申奧計畫仍處於構想階段。她向記者表示：「你們得耐心等候。」

許多柏林居民反對舉辦奧運，無論是否恰逢納粹德國主辦奧運100週年。一個名為「柏林不要奧運」（NOlympia Berlin）的團體已宣布透過連署發起公投，阻擋申辦奧運。

慕尼黑（Munich）申辦2022年冬季奧運及漢堡（Hamburg）申辦2024年夏季奧運，均遭公投否決。

相關單位今天是在柏林奧林匹克體育場（Olympiastadion）正式提出申奧計畫。1936年，希特勒（Adolf Hitler）就是在這裡看著歐文斯奪下4金。

當時，擔任東道主的新德國總理希特勒希望能向世人展現雅利安人種的優越性。

然而，非裔美國籍的歐文斯卻奪走一切風采。他以10秒30的成績跑出100公尺金牌、再以20秒70在200公尺鍍金，之後在跳遠跳出8.06公尺再下一城。他的第4面金牌是在400公尺接力奪下，當時他跑出39秒80的新世界紀錄，是接力隊伍的一大功臣。

歐文斯在奧運達成的成就令希特勒感到錯愕。希特勒本來想趁著奧運，向世界展現納粹德國再起，期盼德國運動員可以稱霸奧運。