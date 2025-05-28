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田徑亞錦賽／十項王晨佑、卓家玄分居4、5 與獎牌擦身

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王晨佑在男子十項全能以總分7546分排名第4名。圖／中華民國田徑協會提供
王晨佑在男子十項全能以總分7546分排名第4名。圖／中華民國田徑協會提供

在南韓龜尾市舉行的2025亞洲田徑錦標賽，今天晚間完成男子十項全能賽程，其中我國好手王晨佑、卓家玄最終分別拿下第4、5名，與頒獎台擦身而過。

在首日比完男子十項前五項賽事後，暫居第4、第5名的王晨佑、卓家玄，今天在後五項包括110公尺跨欄、鐵餅、撐竿跳、標槍和1500公尺賽事中全力衝擊獎牌，挑戰成為繼1989年的李福恩、彭煥樹後，再一位在亞錦賽男子十項全能站上頒獎台的我國選手。  

在今天的前4項比完後，王晨佑一度以總分6932分僅次於中國大陸選手費翔的表現暫居第2名，至於卓家玄則是以6634分排名第6名。

在有望衝擊頒獎台的情況下，在最後一項1500公尺中，卓家玄以4分46秒35的第7名抵達終點，王晨佑則是以4分50秒75第8名衝線，王晨佑最終以總分7546分排名第4名，卓家玄則是以7275分排名第5名，可惜與頒獎台擦身而過。

儘管無緣亞錦賽頒獎牌，不過兩人也都順利達到名古屋亞運參賽標準（7271分）王晨佑這次在抵達南韓後因為感冒身體不適，狀態也因此受到影響，在前9項比完後能夠暫居第2名實屬不易，在1500公尺賽事結束後，王晨佑也一度躺在場上，難掩失落之情。

卓家玄在男子十項全能以總分7275分排名第5名。圖／中華民國田徑協會提供
卓家玄在男子十項全能以總分7275分排名第5名。圖／中華民國田徑協會提供

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田徑 王晨佑 尺跨欄

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