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新加坡羽賽／周天成拍退戚又仁 攜手林俊易晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 法新社
周天成。 法新社

BWF超級750的新加坡羽球公開賽今天展開32強賽程，我國一哥周天成在與戚又仁的台灣內戰中，最終以21：18、21：15直落二勝出，與稍早苦戰3局擊敗印度新星拉克什亞．森（Lakshya Sen）的林俊易，雙雙挺進到16強賽。

周天成在台北羽球公開賽打進到決賽最終拿下亞軍，近兩站賽事卻都在前兩輪就止步，包括上周馬來西亞名人賽在首輪就意外出局，本周轉戰新加坡公開賽則在首輪就碰上自家人戚又仁。

周天成與世界排名第31名的戚又仁過去5度交手，由周天成拿下3勝2敗的優勢，兩人今天再度碰頭賽事依舊打得拉鋸，在首局前段戚又仁一路保持領先，不過在18：16領先時，卻遭到周天成打出一波5：0的關門攻勢，逆轉搶下首局。

第二局周天成則是乘勝追擊，在開局後不久就靠著一波6：0的攻勢建立領先優勢，最終也在一路領先的情況下，以21：15勝出，晉級到16強賽。

「左手重砲」林俊易在32強碰上世界排名第17名的23歲印度好手拉克什亞．森，雙方在前兩局打完各下一城後，林俊易則是在第三局拉開差距，並在13：5領先時，因拉克什亞．森腳受傷決定退賽，由林俊易晉級到16強賽。

「羽球王子」王子維則在32強迎戰香港李卓耀，最終以20：22、13：21敗下陣來，連續兩周在首輪就止步。

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