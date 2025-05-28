田徑亞錦賽／晉級又達亞運標 跨欄女神張博雅不滿意成績
同樣都就讀國立體大的張博雅、林翊凱，今天在亞洲田徑錦標賽分別於女子100公尺跨欄、男子110公尺跨欄挺進決賽，不過「跨欄甜心」張博雅卻對成績不滿意。
張博雅今年4月底在全國大專校院運動會以超風速的情況下，跑出13秒14完成女子100公尺跨欄3連霸，距離自己個人最佳成績13秒11僅差0.03秒。
今天來到田徑亞錦賽戰場，預賽張博雅穩定跑出13秒17、分組第2晉級決賽。她告訴中央社記者，對這樣的成績不算太滿意，畢竟這陣子狀況算是蠻好的。
張博雅表示，早上天氣有點熱，加上起跑前在跑道上等太久，身體有點流失水分，今天在欄架的動作還是有一些地方沒做好，希望決賽可以拿出最佳表現，「目標當然就是再創個人最佳成績，再看能否跑進13秒內。」
林翊凱則表示，能闖進決賽當然很開心，但更重要是取得了名古屋亞運的資格，「這是我第1次入選亞運國手，非常開心，也會成為我在決賽繼續努力的新動力。」
2人的教練王國慧強調，以他們的近況，都很有機會挑戰上頒獎台，就看臨場發揮的如何，「但我常講，希望選手上場輕鬆跑，把壓力都丟給教練，這樣才會有好成績。」
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