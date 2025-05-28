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田徑亞錦賽／張博雅、林翊凱晉級決賽 明年亞運也達標
在南韓龜尾市舉行的2025亞洲田徑錦標賽今天進入第二天賽程，在上午登場的男子110公尺跨欄預賽中，我國好手林翊凱最終跑出13秒63的佳績，加上巴黎奧運國手張博雅也在女子100公尺跨欄跑出13秒17，兩人不僅雙雙晉級決賽，也都達到明年名古屋亞運參賽標準。
就讀國體大的林翊凱與張博雅，是我國新生代跨欄好手，今年兩人也一同披上中華隊戰袍出征亞錦賽，林翊凱在今天上午登場的男子110公尺跨欄預賽中，於第一組出賽，最終以13秒63跑出分組第3名的佳績，以成績擇優晉級到決賽。
張博雅則在女子100公尺跨欄預賽於第二組出賽，跑出生涯次佳的13秒17，以分組第2名晉級決賽，預賽總成績也排名第4；第一名則為杭州亞運銅牌得主、日本名將田中佑美12秒89，中國大陸名將吳艷妮13秒07排名第2。
這次亞錦賽也是明年名古屋亞運達標採計起始日（114年5月27日至115年6月15日），林翊凱的13秒63與張博雅的13秒17，分別達到男子110公尺跨欄參賽標準13秒65與女子100公尺跨欄參賽標準13秒45。
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