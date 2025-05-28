田徑亞錦賽／男子十項王晨佑、卓家玄力拚獎牌

龜尾市昨天最高溫達30度，入夜後降至13度，這幾天大致維持這樣日夜溫差大的氣候。中華隊余雅倩首日在亞洲田徑錦標賽女子鏈球決賽是在當地時間12點進行，她表示，雖熱但比台北還稍涼一些。首日比完男子十項前五項暫居第4、第5的王晨佑、卓家玄，今天將在後五項全力衝擊獎牌。

王晨佑比完前五項積分3869分，只落後暫居第3中國大陸費翔6分，王晨佑是在第五項400公尺才被費翔超越，卓家玄則以3745分排第5。暫居領先是印度山卡4205分，日本丸山優真4065分居次。今天十項的後五項由男子110公尺跨欄開始，當地時間上午10點（台灣時間9點）開賽，我國選手上次在男子十項站上頒獎台已是1989年摘金的李福恩、掛銅的彭煥樹，李福恩是我國史上在亞錦賽最強的「鐵人」，累積2金1銀1銅。

今天還要出賽包括跑進女子100公尺決賽的胡家蓁，她昨天在預賽跑出11秒64，分組第二晉級，在8名決賽中排第6。李允辰在男子三級跳決賽登場，總共有15名選手參賽。