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田徑亞錦賽／男子十項王晨佑、卓家玄力拚獎牌

聯合報／ 特派記者黃顯祐／南韓龜尾即時報導
卓家玄在男子十項前五項暫居第5，今天力拚獎牌。圖／中華田徑協會提供
卓家玄在男子十項前五項暫居第5，今天力拚獎牌。圖／中華田徑協會提供

龜尾市昨天最高溫達30度，入夜後降至13度，這幾天大致維持這樣日夜溫差大的氣候。中華隊余雅倩首日在亞洲田徑錦標賽女子鏈球決賽是在當地時間12點進行，她表示，雖熱但比台北還稍涼一些。首日比完男子十項前五項暫居第4、第5的王晨佑、卓家玄，今天將在後五項全力衝擊獎牌。

王晨佑比完前五項積分3869分，只落後暫居第3中國大陸費翔6分，王晨佑是在第五項400公尺才被費翔超越，卓家玄則以3745分排第5。暫居領先是印度山卡4205分，日本丸山優真4065分居次。今天十項的後五項由男子110公尺跨欄開始，當地時間上午10點（台灣時間9點）開賽，我國選手上次在男子十項站上頒獎台已是1989年摘金的李福恩、掛銅的彭煥樹，李福恩是我國史上在亞錦賽最強的「鐵人」，累積2金1銀1銅。

今天還要出賽包括跑進女子100公尺決賽的胡家蓁，她昨天在預賽跑出11秒64，分組第二晉級，在8名決賽中排第6。李允辰在男子三級跳決賽登場，總共有15名選手參賽。

林翊凱、謝元愷將參加男子110公尺跨欄預賽，「跨欄女神」張博雅也將在女子100公尺跨欄預賽登場。

王晨佑在男子十項前五項暫居第4，今天力拚獎牌。圖／中華田徑協會提供
王晨佑在男子十項前五項暫居第4，今天力拚獎牌。圖／中華田徑協會提供

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田徑 王晨佑 尺跨欄

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