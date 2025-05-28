國際奧會：2026冬季奧運仍禁止俄羅斯隊伍參賽

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導

國際奧會（IOC）今天表示，因2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭而遭到禁止參加奧運的俄國代表隊，明年米蘭-柯蒂納冬季奧運仍維持禁賽。意味其強大的男子冰上曲棍球隊也無法參賽。

路透社報導，去年巴黎夏季奧運有為數不多的俄羅斯和白俄羅斯選手參加，他們是在經過國際奧會嚴格審查後獲准以個人中立運動員身分參賽；但所有團隊賽事兩國隊伍都不得參加。

近日俄羅斯傳出消息，指其冰球界主管人士已與國際冰上曲棍球總會（IIHF）討論參加明年2月6至22日在義大利米蘭和柯蒂納（Cortina）兩城市舉行的冬奧，國際奧會因此做出回應。

國際奧會表示：「有關持有俄羅斯護照的運動員組成的隊伍，國際奧會執行委員會（IOC ExecutiveBoard）在2023年3月做出的建議仍然有效，其根據的事實是，按照定義一群個人中立運動員無法被視為一個隊伍。」

國際奧會還說：「我們強調，國際冰上曲棍球總會已經確認將會遵守這項建議。」

在2018年的平昌冬奧和2022年的北京冬奧，俄羅斯男子冰球隊分別摘金奪銀。

另一方面，國際滑冰總會（ISU）近期批准給予4名俄羅斯男子和女子單人花式滑冰選手個人中立運動員身分，讓他們能夠爭取明年冬奧參賽資格。

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