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足球／安聯小小世界盃高雄率先燃戰火 報名數再創新高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025安聯人壽小小世界盃上周率先舉行高雄區賽事。圖／迷你足球協會提供
2025安聯人壽小小世界盃上周率先舉行高雄區賽事。圖／迷你足球協會提供

2025安聯人壽小小世界盃已熱烈開踢，並於高雄率先開啟全國分區賽事，這項由迷你足球協會籌備主辦的活動隨著近年足球熱潮擴散效應，今年報名隊數再創新高，突破去年的1107隊來到1204隊的高峰，光是高雄區去年參賽隊伍從U6（16隊）U8-U12各（24隊數）到U15（15隊）共103隊，今年則是U6（15隊）U8-U15每組分別有24隊，總計111支球隊報名參賽。

在高雄區的開球儀式中，安聯卓越區業務副總吳宏睿在致詞時提到，今年安聯人壽推出口號「FOR LOVE因為熱愛」，希望所有參賽小朋友不要忘了踢球的初衷，也希望家長能陪伴小球員學習足球的過程，並給予支持及鼓勵。去年各晉級球隊（U6晉-小惡魔足球俱樂部、U8晉-建興國小、U10晉-小雷鳥、U12晉-南島足夢、U15晉-前鎮國中A）今年也希望繼續努力為高雄奪得冰淇淋金盃。

安聯人壽補充強調，今年將增設木蘭獎，從U15女生參賽組別中選出MVP，用意在於提倡DEI及#SheSecures倡議，所以希望可以有越來越多女孩子參與足球運動。

去年冠軍隊U6-新北區-TFA U6米蘭旗艦隊、U8-花蓮區-GOAT勁U8、U10-新北區-TFA U10尤文圖斯隊、U12-台北區-YHDG、U15-新竹區-新竹皇家風城足球俱樂部等5支勁旅今年也試圖尋求衛冕，不過也成為全國各組別隊伍奪冠的眼中釘，屆時也將有不少硬仗。

今年在全國7個賽區每組第一名至總決賽，外加離島保障名額各1隊共8隊進入全國決賽，並於7月19至20日於台北市立大學進行，精彩可期熱愛足球的民眾千萬別錯過。

各分區賽事日期如下：

高雄區5／24-25

桃園區5／31-6/1

新北區6／7-8

台中區6／14-15

花蓮區6／21-22

台南區6／28-29

台北區7／5-6

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