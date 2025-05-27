田徑亞錦賽／心理素質強化不少 余雅倩銅牌助中華隊「開胡」

在南韓龜尾進行的亞洲田徑錦標賽，中華隊首日靠著余雅倩進帳1銅，在現場加油的中華田徑協會理事長葉政彥說，第一天獎牌「開胡」是好的開始，期待接下來的比賽有更多好消息。

田徑亞錦賽各隊精銳盡出，首日產生6面獎牌，中國大陸隊就拿下5金2銀，另一金落入印度隊手中。余雅倩的對手是日本兩名女將，金包銀的中國大陸選手吉莉、李江燕分別擲出72公尺98、69公尺13，中華隊教練李采懌說，雅倩日前到中國大陸移地訓練一起練習的還不是這兩名選手，那兩名選手比這次來參賽的選手成績還要好。

在高強度訓練下，余雅倩說，4月那次在四川破全國讓她比較有信心，「移地訓練除了技術增強，重要是心理素質強化不少。」只是64公尺25的成績雖擺脫「老四」命運，但沒有達到自我要求的65公尺成績。獲第4、第5的兩名日本選手在這場競爭中抱持更大的希望，尤其是第5名的村上來花賽前練習時就超越65公尺線，最後只擲出63公尺60，她的隊友喬伊．麥克阿瑟多出1公分居第4。