BE HEROES女性運動日 Formosa Sexy擔任路跑掛牌嘉賓

BE HEROES女性運動日去年前進彰化舉辦，獲得中部地區的女性朋友大力支持，今年再度前進彰化，除了原本規劃的有氧及瑜珈運動之外，還加入「愛女孩」路跑活動，將以公益為出發點，鼓勵更多女性朋友跑起來，透過路跑來持續推動公益與愛心。

活動將於9月27日及28日舉行，第一天會由NIKE簽約教練團Yuli與Lesley帶領Formosa Sexy的成員梓梓、Lulumi、小雞、盼盼、貝兒與MOMO跟大家一起進行有氧運動以及瑜珈體驗；28日則有愛女孩國際關懷協會加入響應的「愛女孩」路跑活動，共分為超馬組（28K）、挑戰組（10K）、接力組（20K）與體驗組（4K），當天將有NIKE RUN CLUB 李智群教練以及NIKE RUN CLUB配速團隊擔任配速列車，陪同大家一起跑，並由Formosa Sexy的成員梓梓、Lulumi、小雞、盼盼、貝兒與MOMO，以及彰化璞園柏力力籃球隊擔任掛牌嘉賓。

今天記者會彰化縣議長謝典林親自出席，他強調女性運動的重要性，更感謝NIKE RUN CLUB 配速團隊首度來到彰化參與活動，而NIKE RUN CLUB 李智群教練向大家分享跑步樂趣，曾三度拿下Wings for Life World Run台灣站冠軍的他，跟大家分享自己熱愛跑步的原因，他說：「我有事先勘查路線，難度與強度兼具，對我們配速員也是考驗，我們會努力訓練去達成任務。」

BE HEROES女性運動日二度來到彰化舉辦，彰化縣政府也期待，除了原本就有的有氧及瑜伽運動外，透過首次在中部舉行的「愛女孩」路跑活動，結合推動公益與愛心，鼓勵更多女性朋友出來參與運動，帶動中部地區女性運動熱潮，更期盼全台喜愛運動的女性都能來響應，一起在彰化城市跑出更好的自我。

「愛女孩」路跑活動即日起開始報名，到6月30日為止，報名連結：https://irunner.biji.co/2025RunForHer，參加者都有機會參與機票抽獎，將抽出台北到長灘島3張來回機票；BE HEROES女性運動日預計在6月中下旬開始報名，請密切關注BE HEROES粉絲專頁。