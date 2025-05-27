快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

羽球／獲最受信賴體育名人獎 戴資穎：感謝大家喜歡我

中央社／ 台北27日電
戴資穎。報系資料照
戴資穎。報系資料照

目前還在膝蓋手術後復健期的台灣羽球天后戴資穎，第6度獲頒「讀者文摘」最受信賴體育名人獎，她今天透過影片表示，「很高興大家喜歡並信賴這樣的我。」

現年30歲的戴資穎曾盤據世界球后寶座達214週，至今仍是世界羽球聯盟（BWF）的紀錄保持人；她在去年巴黎奧運分組賽淘汰，回台後就開刀治療左膝，預計6月會再開刀治療右膝，讓未來退休生活可以輕鬆無虞。

戴資穎今天透過錄製影片表示，「很榮幸連續6年獲選最受信賴體育名人獎，很開心能獲得大家的信賴。我一直以來都是做自己最拿手的事，做自己喜歡的樣子，很高興大家喜歡並信賴這樣的我，未來我仍會做自己並樂在其中。」

「讀者文摘信譽品牌調查」邁入第27年，此次攜手國際調查機構Catalyst Research，於全球7大洲同步展開跨國評選，戴資穎今年再度脫穎而出，展現她在體壇的地位。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

羽球 戴資穎

延伸閱讀

胡瓜首奪「最受信賴主持人」感動發言 謝震武12連霸：舍我其誰

世壯運／名將林說摘雙金 讚戴資穎、麟洋帶動羽球風氣

會考國文出現世足賽程！一票考生中阿根廷陷阱 網見答案笑：出題者沒看球

羽球／擔任渡假城大使 戴資穎：第一次出國沒帶球拍

相關新聞

桌球／「柚香林萌」世錦賽奪銀排名升至第4 林昀儒男單第11

國際桌總今天公布最新世界排名，我國桌球男雙「柚香林萌」林昀儒／高承睿在世界桌球錦標賽摘下銀牌後，衝上世界第4，林昀儒男單排名則回升至第11。 林昀儒和高承睿在世錦賽接連擊敗中國大陸梁靖崑／黃友政

田徑亞錦賽／4月破全國添信心 余雅倩擺脫萬年老四

我國「鏈球女王」余雅倩今天在南韓龜尾市舉行的亞洲田徑錦標賽中，擺脫過去在國際賽「萬年老四」的命運，以64公尺25的佳績奪...

BE HEROES女性運動日 Formosa Sexy擔任路跑掛牌嘉賓

BE HEROES女性運動日去年前進彰化舉辦，獲得中部地區的女性朋友大力支持，今年再度前進彰化，除了原本規劃的有氧及瑜珈...

羽球／獲最受信賴體育名人獎 戴資穎：感謝大家喜歡我

目前還在膝蓋手術後復健期的台灣羽球天后戴資穎，第6度獲頒「讀者文摘」最受信賴體育名人獎，她今天透過影片表示，「很高興大家...

田徑亞錦賽／朱品薰女子標槍闖決賽 54米60獲第7

台灣女子標槍新生代好手朱品薰今天在亞洲田徑錦標賽闖進決賽，最終以第3次試擲的54公尺60成績獲第7名，全國紀錄保持人李慧...

足球／C羅暗示離開沙聯艾納斯 有機會參戰世界球會盃

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度今天在沙烏地職業足球聯賽賽季結束數小時後寫下「本章結束」，暗示他可能會離開沙聯艾納斯（Al ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。