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田徑亞錦賽／朱品薰女子標槍闖決賽 54米60獲第7

中央社／ 韓國龜尾27日電
朱品薰。中華田協提供(資料照)
朱品薰。中華田協提供(資料照)

台灣女子標槍新生代好手朱品薰今天在亞洲田徑錦標賽闖進決賽，最終以第3次試擲的54公尺60成績獲第7名，全國紀錄保持人李慧君則是資格賽淘汰。

去年朱品薰在U20賽場大放光芒，2月港都盃先以56公尺66成績，改寫U20女子標槍全國紀錄，接著在8月U20世錦賽以54公尺28成績，替台灣摘下史上首面銀牌。

今年4月滿20歲的朱品薰表現更加穩定，在3月青年盃田徑賽，以56公尺77再度刷新個人最佳成績，並直指李慧君保持的57公尺15全國紀錄。

朱品薰在今年亞錦賽場上，前3次試擲如願晉級決賽，只可惜後3次試擲都沒能超越54公尺60，最終就以第7名完賽。

朱品薰連續2屆參加亞錦賽，她在受訪時表示，「2年前是第1次參加成人等級賽事，看到什麼都很緊張，但今年已經不太會有這種感覺，從賽前準備到比賽中都很順。」

朱品薰強調，對自己這個成績不算太滿意，原本預計希望可以丟到56公尺上下，「但至少有晉決賽還是可以交代。」

朱品薰接下來將回台參加台灣國際田徑公開賽，接著備戰德國世大運，她說：「參賽當然希望奪牌啊，就是看這段時間怎麼加強自己。」

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