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桌球／「柚香林萌」世錦賽奪銀排名升至第4 林昀儒男單第11

聯合新聞網／ 綜合報導
高承睿（左）、林昀儒（右）。 新華社
高承睿（左）、林昀儒（右）。 新華社

國際桌總今天公布最新世界排名，我國桌球男雙「柚香林萌」林昀儒高承睿在世界桌球錦標賽摘下銀牌後，衝上世界第4，林昀儒男單排名則回升至第11。

林昀儒和高承睿在世錦賽接連擊敗中國大陸梁靖崑／黃友政、林詩棟／林高遠及世界第1的法國勒布朗兄弟檔，雖最終在冠軍戰以2：3不敵日本戶上隼輔／筱塚大登，仍獲得1400積分，一口氣從第11上升至第4。

男單部分，林昀儒世錦賽闖進8強進帳350分，總積分來到2135分，從第12上升至第11。高承睿維持第24、馮翊新53、廖振珽68、張佑安75、郭冠宏第77，世錦賽打進32強的林彥均從283上升至第148，創生涯新高。

王楚欽在世錦賽拿下生涯首座三大賽冠軍，但總積分6925分，仍落後世界球王林詩棟的8675分，排名第2，世錦賽銀牌巴西卡德拉諾（Hugo Calderano）5575分，排名第3。

女單前6名不變，依序是孫穎莎、王曼昱、陳幸同、王藝迪、蒯曼、張本美和。日本女將伊藤美誠世錦賽收下銅牌，從第9名升至第7。我國一姐鄭怡靜仍是第11、黃怡樺第28、簡彤娟第60、鄭先知第73、李昱諄第、葉伊恬第93、黃禹喬第143、蔡昀恩第210。

混雙部分，林昀儒／鄭怡靜世錦賽重新合拍打進8強，世界排名第37。

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高承睿 林昀儒

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