田徑亞錦賽／4月破全國添信心 余雅倩擺脫萬年老四

我國「鏈球女王」余雅倩今天在南韓龜尾市舉行的亞洲田徑錦標賽中，擺脫過去在國際賽「萬年老四」的命運，以64公尺25的佳績奪下銅牌，她在賽後表示，今年出國移訓期間除了技術外，心態也做了不少調整，尤其4月刷新自己所保持的全國紀錄，更是增添不少信心。

過去幾年屢屢刷新我國女子鏈球紀錄的余雅倩，在2023年亞錦賽、成都世大運到杭州亞運連續幾場國際大賽都以第4名成績作收；過去一段時間為了尋求突破，她也長時間在外移訓，包括4月在中國大陸田徑投擲賽第二站中，以68公尺39的佳績改寫自己保持的全國紀錄，生涯第五度刷新女子鏈球全國紀錄。

今年再度披上亞錦賽戰袍，余雅倩總算沒有空手而歸，今天第二次試擲擲出63公尺64，在所有參賽選手中就僅次於大陸吉莉、李江燕，成績甚至優於上屆奪銀的日本混血好手麥克阿瑟（Joy McArthur）；余雅倩進入後3次試擲後，在第4次試擲擲出64公尺25，最終也以該成績拿下生涯在亞錦賽首面獎牌，告別「萬年老四」。

我國「鏈球女王」余雅倩今天在南韓龜尾市舉行的亞洲田徑錦標賽中，擺脫過去在國際賽「萬年老四」的命運，以64公尺25的佳績奪下銅牌 圖/中華民國田徑協會提供

賽後余雅倩指出，這次參賽選手中不僅兩位大陸選手極具競爭力，兩位日本女將成績也都相當優異，比賽過程中決定專注在自己身上，並沒有特別注意到成績，完成所有試擲後才發現奪下銅牌。

雖然64公尺25的成績與自己所保持的全國紀錄仍有段差距，也沒達到賽前設定的65公尺以上，余雅倩直言成績不好也不壞，但至少這次不再沮喪走出賽場，過去一段時間在國外移訓，不僅技術上有不少幫助，心態調整更是一大助力。