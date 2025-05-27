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田徑亞錦賽／余亞倩鏈球摘銅 中華隊首面獎牌出爐

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，今天在南韓龜尾市舉行的亞洲田徑錦標賽女子鏈球決賽奪銅。記者黃顯祐／攝影
我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，今天在南韓龜尾市舉行的亞洲田徑錦標賽女子鏈球決賽奪銅。記者黃顯祐／攝影

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，今天在南韓龜尾市舉行的亞洲田徑錦標賽女子鏈球決賽中，於第4次試擲擲出64公尺25的成績，僅次於兩名中國大陸好手吉莉、李江燕拿下銅牌，不僅是中華隊在本屆賽事的第一面獎牌，也是余雅倩生涯在亞錦賽首面獎牌。

上屆亞錦賽以第4名與頒獎台擦身而過的余雅倩，過去一段時間都在國外進行移地訓練，並在4月時於中國大陸田徑投擲賽第二站賽事中，以68公尺39的佳績改寫自己所保持的全國紀錄，生涯第五度刷新女子鏈球全國紀錄。

今年亞錦賽余雅倩再度披上中華隊戰袍出征，首日就出賽也被期待能為中華隊首開獎牌；今天上午的女子鏈球決賽中，余雅倩在第二次試擲擲出63公尺64，前三擲結束後僅落後大陸吉莉的71公尺92與李江燕的69公尺09，但第四名的日本混血好手麥克阿瑟（Joy McArthur）也以3分公分差距緊追在後。

在進入後三擲後，余雅倩於第四次試擲擲出64公尺25，儘管接下來兩擲未能再突破，最終仍以此成績拿下銅牌，也為中華隊開出本屆賽事首面獎牌，更是繼2013年的李采懌在鐵餅奪銅後，相隔12年再站上亞錦賽頒獎台的我國女性選手；金牌則是吉莉以72公尺98拿下，銀牌李江燕69公尺13，第四名則為父親和哥哥都是職籃選手的麥克阿瑟63公尺61。

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