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足球／C羅暗示離開沙聯艾納斯 有機會參戰世界球會盃

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度今天在沙烏地職業足球聯賽賽季結束數小時後寫下「本章結束」，暗示他可能會離開沙聯艾納斯（Al Nassr）。 路透
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度今天在沙烏地職業足球聯賽賽季結束數小時後寫下「本章結束」，暗示他可能會離開沙聯艾納斯（Al Nassr）。 路透

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度今天在沙烏地職業足球聯賽賽季結束數小時後寫下「本章結束」，暗示他可能會離開沙聯艾納斯（Al Nassr），甚至可能出現在即將登場的世界球會盃。

法新社報導，40歲的羅納度（Cristiano Ronaldo）2022年從曼徹斯特聯隊（ManchesterUnited）轉會至艾納斯，他與球隊的合約今年夏天到期。

世界球會盃（Club World Cup）將於6月15日開戰，特別轉會窗口將於6月1日至10日開放，以便參戰的32支隊伍利用此時機簽下球員。

羅納度在社群媒體附上一張他身穿艾納斯球衣的照片，耐人尋味地寫著「本章結束…故事？仍在續寫」。

這位前皇家馬德里（Real Madrid）與和尤文圖斯（Juventus）前鋒補充說：「感謝所有人。」

艾納斯在4月的準決賽輸給日本川崎前鋒，無緣亞冠精英聯賽（Asian Champions League Elite），並在沙烏地職業足球聯賽排名第3。

羅納度以24球的成績成為沙聯最佳射手。這位5屆金球獎得主（Ballon d'Or）去年曾表示，他可能會在艾納斯結束他的職業生涯。

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