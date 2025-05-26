沒被受傷擊垮..88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲世壯運勇奪4金

世壯運賽場表現最亮眼的阿嬤是88歲的林潘秀雲女士，被稱為「噴射機阿嬤」的她勇奪85歲組100公尺、200公尺短跑、跳遠及三級跳共4面金牌。她曾罹患退化性關節炎及韌帶受傷等毛病，痛到無法走路，靠著堅強意志運動強化腿部肌群，搭配密集復健，終於讓她重返賽場，再次寫下世界紀錄。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天接見林潘秀雲，肯定其優秀表現，同場接受表揚的還有網球男子雙打60歲組冠軍得主林俊謀與鄧正忠，兩人搭檔展現絕佳默契與高超球技，力壓群雄，奪下金牌。林茂盛表示，3位選手不僅以實力征服國際舞台，更是用生命詮釋「年齡只是數字」的最佳典範。

林潘秀雲求學時期就是運動健將，婚後忙於事業家庭，無瑕參與賽事；60歲那年重新踏上田徑場，開啟人生下半場的運動風采，勇闖國內外田徑賽獲獎無數，卻在63歲那年，被醫生診斷罹患退化性關節炎，當她得知要置換「人工關節」時卻拒絕手術，而是選擇自我復健。

林潘秀雲說，每星期拿起兩支拐杖前往陽明山「自我訓練」，強化腿部肌群，可是舉步維艱，每走一步就痛到不行，靠著意志力堅強度過，半年後竟然可以恢復正常行走，連她自己都感到驚訝。

重拾運動信心的林潘秀雲每天固定作息，晚上10時睡覺、凌晨4時起床慢跑7公里、打網球半小時，79歲時還登上海拔5895公尺的吉利馬札羅山，成了台灣最年長、登上非洲最高峰的運動員。

未料3年前，她在參加三級跳遠比賽時造成韌帶受傷，走路時幾乎是骨頭磨骨頭，痛到無法行走，這次她仍然選擇與病痛共存。她透露，比賽前幾天還去醫院進行抽膿，醫師勸她思考是否棄賽？但她珍惜這場難得的世界運動賽來到台灣，又不必飛出國參賽，於是決定一戰，果然締造佳績。

她說，當一個運動員，不可能不受傷的，受了傷，學習與受傷共處，「老人當自強，唯有健康，人生才有尊嚴與選擇」。

林潘秀雲女士保養得宜，從外表絲毫看不出她已經88歲，她說，「運動是最好的保養品」，運動會讓你快樂、健康、不孤單，她給自己訂下的目標與承諾，希望可以跑到100歲。

鄧正忠說，勝利者永遠不放棄，放棄者永遠不會贏，兩人一起打球30年，首次參賽就奪牌，運動絕非年輕人專屬，尤其邁入高齡社會，類似這種壯年運動賽事很值得推廣。