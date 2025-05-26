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田徑／亞洲田徑錦標賽明天展開 我國力求史上第20金

聯合報／ 特派記者黃顯祐／南韓龜尾即時報導
巴黎奧運男子標槍金牌巴基斯坦納迪姆（右二）身高196公分，昨晚在亞洲田徑錦標賽歡迎會， 與中華民國田徑協會理事長葉政彥及夫人（左二及左一）、秘書長王景成（右一）相見歡。圖／中華民國田徑協會提供
巴黎奧運男子標槍金牌巴基斯坦納迪姆（右二）身高196公分，昨晚在亞洲田徑錦標賽歡迎會， 與中華民國田徑協會理事長葉政彥及夫人（左二及左一）、秘書長王景成（右一）相見歡。圖／中華民國田徑協會提供

第26屆亞洲田徑錦標賽明天在南韓龜尾市民體育場展開，中華隊前天已抵達備戰，昨天並到場地進行訓練，今年有來自39個國家及地區、超過750名選手與會，宣稱是史上規模最大的田徑亞錦賽。中華隊上屆亞錦賽獲得1金1銀，男子跳遠摘金的林昱堂尋求衛冕，男子200公尺披銀的楊俊瀚也在陣中。

中華隊在亞錦賽扣除因疫情停辦2021年第24屆，已連續4屆各摘1金，其中包括林昱堂在內，有3金得主都在今年隨中華隊出征。我國自1973年第1屆開始參加這項比賽，在亞錦賽已累積19金，今年力求史上第20金。

今年各國選手精銳盡出，為9月在日本東京的世界田徑錦標賽備戰，日本隊派出70名選手與會，中國大陸隊也62名選手參賽，中華隊是31名選手出征。

大會今年也特別介紹參賽的7名世界級的亞洲名將，包括3月才來台參加南投國際室內撐竿跳賽的「菲律賓鳥人」奧比納（EJ OBEINA），擁有個人最佳成績6公尺整的他在草屯跳過5公尺62。地主跳高選手禹相赫將面臨亞洲紀錄保持人卡達巴西姆挑戰，巴西姆是去年巴黎奧運銅牌，東京奧運摘金。

去年為巴基斯坦奪得史上第一面奧運田徑金牌的男子標槍好手納迪姆（Arshad Nadeem）也來到龜尾，他在巴黎奧運以92公尺97打破奧運及亞洲紀錄，還將台灣「黃金右臂」鄭兆村保持近7年的亞洲紀錄送入歷史，2021年底進行右手肘韌帶移植手術的鄭兆村今年獲得徵召參加亞錦賽。

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