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世壯運閉幕式5/30新美館登場 Energy、煙火壓軸演出

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
世壯運閉幕式5月30日在新北美術館登場。圖／新北文化局提供
世壯運閉幕式5月30日在新北美術館登場。圖／新北文化局提供

2025雙北世界壯年運動會5月30日將在新北美術館舉行閉幕典禮，以「We are the World」為主題，結合音樂、光影、表演與煙火，卡司陣容包含台語嘻哈團體草屯囝仔、葛西瓦、百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋，以及男團Energy壓軸演出。

新北市文化局說，世壯運閉幕式演出將從晚間7時開始，由草屯囝仔帶來開場秀，接續由葛西瓦演唱「敬夢想」，在國際壯年運動總會會長及雙北市長致詞後，下一屆主辦城市──日本關西代表接棒演出。隨後DJ RayRay及妮妃雅・瘋炒熱氣氛，Energy壓軸引爆全場最高潮，搭配煙火施放，為典禮劃下完美句點。

這次Energy為世壯運精心準備20分鐘專屬段落，主舞台將結合光雕科技投影打造視覺特效，讓Energy的經典唱跳與未來感十足的藝術建築，交織成最炸的星期五晚上。除了精華串燒演出，Energy也預告將在世壯運閉幕典禮，首度公開演唱新單曲，延續擅長的動感節奏，搭配量身打造的舞蹈編排，預期將再創全民舞蹈挑戰話題。

此外，Energy特別在兩個月前啟動排練計畫，巡演期間持續修正走位與舞步，展現對這場國際級閉幕演出的高度重視。

為呼應新北市美術館的藝術氛圍，戶外園區特別打造四大光環境展演「光之絮言」、「穿越之光」、「光之詩篇」與「星空共舞」，結合建築、科技與燈光設計，與閉幕舞台互相呼應，讓閉幕典禮充滿儀式與城市美學。另外，4分半的煙火設計，前段以流動式的煙火編排，營造韻律感；中段不同花色的煙火層層堆疊，象徵著來自世界各地的選手們齊聚一堂；最終則以各式繽紛色彩的煙火點綴新北夜空，象徵所有選手和加油吶喊的觀眾熱情參與，為賽事畫下圓滿句點。

世壯運閉幕式開放民眾自由參與，配合活動請市民提早入場，無法親臨現場的朋友，閉幕典禮將於電視（民視無線台、緯來體育台）及網路平台（世壯運YOUTUBE 、我的新北市YOUTUBE、臺北市政府YOUTUBE、四季線上世壯運專區、中天新聞網、東森新聞網等）同步轉播，歡迎與世界各地的觀眾透過線上直播同樂。

唱跳組合Energy預告將在世壯運閉幕典禮，首度公開演唱新單曲「馬上去」。圖／新北文化局提供
唱跳組合Energy預告將在世壯運閉幕典禮，首度公開演唱新單曲「馬上去」。圖／新北文化局提供
世壯運閉幕式煙火模擬圖。圖／新北文化局提供
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妮妃雅 世壯運

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