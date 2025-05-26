【專家之眼】喬科維奇的百冠

自從網球男單三巨頭之二，費德勒與納達爾相繼退休之後，就剩下碩果僅存的喬科維奇還在孤軍奮戰。有人期待他繼續創造紀錄，也有人等著看他什麼時候退休。迥異於2023年奪下三座大滿貫的輝煌戰果，去年喬帥狀態猶如斷崖式的下滑，只拿到一個冠軍，就是他夢寐以求的奧運男單金牌。

也不知是否因為完成了金滿貫，高興得過了頭，又或者是為了奧運金牌傾注一切而氣力放盡，在累積了生涯的99冠之後，喬帥有長達半年以上的時間，一冠難求。今年初，來到他的「後花園」澳網大滿貫賽，儘管撐著傷勢，打敗了前球王阿爾卡拉斯，進入四強，卻在對陣「德國金童」茲維列夫，輸了第一盤時，便因傷退賽。

接下來的比賽，除了邁阿密大師賽進入決賽，惜敗給捷克新星門希克以外，其他包括卡達公開賽，以及印地安泉、蒙地卡羅、馬德里大師賽的單打，都是一上場就輸，幾乎到了一勝難求的窘境。看他頻頻失誤、力不從心的樣子，難免想起「廉頗老矣，尚能飯否」的故事，慨嘆「老兵不死，只是凋零」。有的專家甚至批評他失去了鬥志，缺乏運動家精神。

就在法網即將開打之際，忽然傳出日內瓦公開賽邀請他以外卡身分參加的消息。這項比賽積分只有250，喬帥答應赴賽，應該是為了熱身。相較於前幾次比賽的略顯無精打采，他的狀態已經好很多，隱約又可見昔日球王的風采。八強賽擊敗義大利的阿爾納迪，剛好在38歲生日復仇成功；準決賽對戰英國的諾里，不慎掉了第二盤，但決勝盤很快回神，以6比1碾壓對手。

決賽對上狀況極佳的波蘭重砲手胡爾卡奇，雖然之前對戰紀錄是七勝零敗，但以喬帥今年不太穩定的表現來看，實在讓人不敢期待。果然一對陣，胡的致勝分、失誤等紀錄都優於喬，第一盤喬雖然逼出了好幾個破發點，卻往往被對手愛司球化解。胡耐著性子和喬對抽，讓喬疲於奔命，消耗他的體力，再以逸待勞，反而是喬的雙誤送掉了一盤。第二盤互保發球局，喬靠著搶七拿下。第三盤喬的第一個發球局就被破，胡則連續幾個發球局一分未失，很多人都覺得勝負已定，沒想到第八局胡的狀態下滑，喬終於趁對方失誤破回發球局，最後又靠自己擅長的搶七贏得勝利。

頒獎典禮上，球僮們排成100字型，大會也以氣球拼成了100的形狀，熱烈慶祝喬帥拿下生涯第100冠，與費德勒、康諾斯並列史上唯三奪過百冠的網球員。喬帥的100冠當中，囊括了40個千分大師賽及24個兩千分大滿貫賽事，累積超過一半；反觀費神的103冠當中，積分500及250的比賽，加起來就49座了。難怪有人認為，喬帥不只是最偉大的網球員，還是最偉大的運動家。

喬帥還創下了連續20年，每年皆有奪冠的紀錄。然而，與過往不太一樣的是，他拿下100冠的瞬間，冷靜得出奇，與前年辛辛那堤賽奪冠時撕裂衣服狂吼，判若兩人。或許在進入職業生涯的晚期，心態也改變了吧？

現在也不太可能看到喬帥快速奔跑、劈腿的畫面了，他能否憑著豐富的經驗與聰明的戰術，對抗一個又一個冒出頭的新生代呢？不妨拭目以待！