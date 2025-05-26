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運動線上／林昀儒、高承睿 桌球世錦賽男雙銀恨

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
林昀儒（左）、高承睿（右）昨天在世界桌球錦標賽男雙決賽落敗。美聯社
林昀儒（左）、高承睿（右）昨天在世界桌球錦標賽男雙決賽落敗。美聯社

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒高承睿，昨天在世界桌球錦標賽男雙決賽面對日本組合戶上隼輔、篠塚大登，雖然搶下第一、第三局，一度取得聽牌優勢，但最後連丟兩局，在五局大戰中「銀恨」。

林昀儒、高承睿首局雖然逆風開局，先被打出一比四的攻勢，但追平後連續得分，以十一比六搶下；次局則是逆風開局後追不回差距，以五比十一讓出。

第三局林昀儒、高承睿又是先掉分，但複製首局追分戲碼以十一比七拿下，取得聽牌優勢；不料第四局雙方一路拉扯到六比六平手後連掉五分，林昀儒、高承睿以六比十一輸掉，決勝第五局「柚香林萌」開局就一路落後，以六比十一落敗。

林昀儒、高承睿在本屆賽事連續擊敗兩個中國大陸組合梁靖崑、黃友政及林詩棟、林高遠，四強賽再勝世界排名第一的法國勒布朗兄弟，連剋強敵的林昀儒、高承睿在金牌戰不敵日本組合，收下我國男雙在世錦賽首面銀牌，也是史上次佳成績。

我國男雙過去在世錦賽拿過三面獎牌，二○一三年莊智淵陳建安奪金，蔣澎龍、張雁書則是在二○○一、二○○七年獲得銅牌。

身為台灣桌球男單前二好手，林昀儒、高承睿在今年二月新加坡大滿貫賽首度合拍，就以亞軍寫下台灣男雙在大滿貫賽的最佳成績，男雙世界排名衝上第十一名，這次第二度攜手再次以第二名作收。

高承睿 陳建安 莊智淵 林昀儒 世錦賽

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