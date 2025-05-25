聽新聞
0:00 / 0:00
桌球世錦賽／「柚香林萌」奪銀 賴清德期許為台灣寫更多榮耀
體壇捷報！林昀儒、高承睿勇奪世界桌球錦標賽男雙銀牌，賴清德總統今在臉書恭喜兩位選手，他說，這也是台灣桌球男雙暌違12年，再度站上世錦賽頒獎台，期許兩位選手再接再厲，持續在國際賽場上為自己、也為台灣寫下更多榮耀的篇章。
賴清德指出，桌球男雙組合「柚香林萌」在突破中國強敵後，展現出極高水準與強大抗壓性。在台灣時間今天凌晨的四強賽中，對上世界排名第一的法國搭檔，成功搶下金牌戰門票。
賴清德表示，稍早進行的金牌戰中，林昀儒與高承睿面對實力堅強的日本組合，依舊沉著應戰，以不屈不撓的精神奮戰至第五局，展現無比拚勁與卓越的運動家風範。這是台灣在桌球世錦賽男雙項目中，繼2007年蔣澎龍與張雁書獲得銅牌，以及2013年莊智淵與陳建安奪金之後的最佳成績。
他也恭喜「柚香林萌」，也誠摯感謝教練團隊與所有後勤人員的辛勞付出；期許兩位選手再接再厲，持續在國際賽場上為自己、也為台灣寫下更多榮耀的篇章。
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言