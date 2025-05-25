桌球世錦賽／「柚香林萌」奪銀 賴清德期許為台灣寫更多榮耀

體壇捷報！林昀儒、高承睿勇奪世界桌球錦標賽男雙銀牌，賴清德總統今在臉書恭喜兩位選手，他說，這也是台灣桌球男雙暌違12年，再度站上世錦賽頒獎台，期許兩位選手再接再厲，持續在國際賽場上為自己、也為台灣寫下更多榮耀的篇章。

賴清德指出，桌球男雙組合「柚香林萌」在突破中國強敵後，展現出極高水準與強大抗壓性。在台灣時間今天凌晨的四強賽中，對上世界排名第一的法國搭檔，成功搶下金牌戰門票。

賴清德表示，稍早進行的金牌戰中，林昀儒與高承睿面對實力堅強的日本組合，依舊沉著應戰，以不屈不撓的精神奮戰至第五局，展現無比拚勁與卓越的運動家風範。這是台灣在桌球世錦賽男雙項目中，繼2007年蔣澎龍與張雁書獲得銅牌，以及2013年莊智淵與陳建安奪金之後的最佳成績。

他也恭喜「柚香林萌」，也誠摯感謝教練團隊與所有後勤人員的辛勞付出；期許兩位選手再接再厲，持續在國際賽場上為自己、也為台灣寫下更多榮耀的篇章。