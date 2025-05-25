桌球世錦賽／柚香林萌銀恨…林昀儒、高承睿鏖戰5局不敵日本組合

台灣桌球男雙組合林昀儒、高承睿今天在卡達世錦賽男雙金牌戰，面對日本組合戶上隼輔、篠塚大登經歷5局大戰，以11：6、5：11、11：7、6：11、6：11落敗，「柚香林萌」繼新加坡大滿貫賽後再次攜手，還是銀牌作收。

林昀儒、高承睿開賽就遇到逆風，被打出1：4的攻勢，但接下來也把握對手失誤後加壓，追到5：5平手，更在5：6後連拿6分逆轉，以11：6搶下第一局。

第2局「柚香林萌」又是逆風開局，被連得4分後才拿下第1分，追分過程中持續失血，2：10面對8個局點的劣勢，雖然又追回3分，但仍以5：11讓出。

第3局雖然林昀儒、高承睿又是先失分，但2：3後連得4分反取得3分領先，接著慢慢將分差拉開，面對對方的進逼在教練喊出暫停後重整腳步，以11：7穩穩拿下「聽牌」優勢。

第4局雙方一路互相拉扯，4：4後林昀儒、高承睿先掉2分，但又追回2分，林昀儒伸長手點回對方的擦網短球更是美技，然而接下來連掉5分，以6：11輸掉，雙方局數扳平。

進入生死戰的第5局，林昀儒、高承睿從1：3落後開始追分，然而上隼輔、篠塚大登在失分後都能重新要回優勢，在5：10面臨賽末點後，林昀儒、高承睿雖追回1分，但仍以6：11落敗。

林昀儒、高承睿名列大會第六種子，前面連續擊敗兩個中國大陸組合梁靖崑、黃友政及林詩棟、林高遠，四強賽再勝世界排名第一的勒布朗兄弟，繼2013年莊智淵、陳建安奪金後再次有台灣選手闖進世錦賽男雙決賽，銀牌作收。