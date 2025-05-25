快訊

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

納豆依依婚宴席開50桌 賓客名單曝、星光不輸三金

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球世錦賽／柚香林萌銀恨…林昀儒、高承睿鏖戰5局不敵日本組合

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林昀儒(左)與高承睿。 美聯社
林昀儒(左)與高承睿。 美聯社

台灣桌球男雙組合林昀儒高承睿今天在卡達世錦賽男雙金牌戰，面對日本組合戶上隼輔、篠塚大登經歷5局大戰，以11：6、5：11、11：7、6：11、6：11落敗，「柚香林萌」繼新加坡大滿貫賽後再次攜手，還是銀牌作收。

林昀儒、高承睿開賽就遇到逆風，被打出1：4的攻勢，但接下來也把握對手失誤後加壓，追到5：5平手，更在5：6後連拿6分逆轉，以11：6搶下第一局。

第2局「柚香林萌」又是逆風開局，被連得4分後才拿下第1分，追分過程中持續失血，2：10面對8個局點的劣勢，雖然又追回3分，但仍以5：11讓出。

第3局雖然林昀儒、高承睿又是先失分，但2：3後連得4分反取得3分領先，接著慢慢將分差拉開，面對對方的進逼在教練喊出暫停後重整腳步，以11：7穩穩拿下「聽牌」優勢。

第4局雙方一路互相拉扯，4：4後林昀儒、高承睿先掉2分，但又追回2分，林昀儒伸長手點回對方的擦網短球更是美技，然而接下來連掉5分，以6：11輸掉，雙方局數扳平。

進入生死戰的第5局，林昀儒、高承睿從1：3落後開始追分，然而上隼輔、篠塚大登在失分後都能重新要回優勢，在5：10面臨賽末點後，林昀儒、高承睿雖追回1分，但仍以6：11落敗。

林昀儒、高承睿名列大會第六種子，前面連續擊敗兩個中國大陸組合梁靖崑、黃友政及林詩棟、林高遠，四強賽再勝世界排名第一的勒布朗兄弟，繼2013年莊智淵、陳建安奪金後再次有台灣選手闖進世錦賽男雙決賽，銀牌作收。

高承睿 林昀儒 世錦賽

延伸閱讀

桌球世錦賽／「柚香林萌」林昀儒、高承睿過關斬將 台灣相隔12年再爭冠

桌球世錦賽／林昀儒、高承睿扳倒世界第一 強勢挺進金牌戰

桌球世錦賽／遭王楚欽直落四 林昀儒止步8強仍創最佳

桌球世錦賽／林昀儒7局苦戰逆轉勝 晉級男單8強迎戰王楚欽

相關新聞

桌球世錦賽／柚香林萌銀恨…林昀儒、高承睿鏖戰5局不敵日本組合

台灣桌球男雙組合林昀儒、高承睿今天在卡達世錦賽男雙金牌戰，面對日本組合戶上隼輔、篠塚大登經歷5局大戰，以11：6、5：1...

桌球世錦賽／林昀儒、高承睿扳倒世界第一 強勢挺進金牌戰

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿今天在桌球世錦賽男雙4強，以3比1扳倒世界排名第1的法國勒布朗兄弟檔，強勢挺進...

桌球世錦賽／「柚香林萌」林昀儒、高承睿過關斬將 台灣相隔12年再爭冠

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿在今天桌球世錦賽男雙4強扳倒世界排名第一的法國勒布朗兄弟檔，攜手挺進冠軍戰，有望爭取睽違12年的金牌。 林昀儒與高承睿是從今年新加坡大滿貫賽開始攜手合作

台中拔河好手將代表台灣進軍成都世運會 運動局長游志祥期勉選手再創佳績

為備戰8月份的成都世界運動會，我國男子拔河代表隊及女子拔河代表隊在台中太原拔河場刻正積極集訓中，今(25)日台中市政府運動局長游志祥特別代表市長盧秀燕到拔河代表隊集訓地為選手及教練加油打氣，並致贈補給

網球／約克維奇生涯第100座ATP單打冠軍到手 史上第3人

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在日內瓦公開賽男單決賽，以一貫戲劇性的後來居上表現擊敗波蘭對手胡爾卡奇，成為史上僅僅第3位拿...

馬來西亞羽賽／不敵亞運銅牌組合 葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步

BWF超級500的馬來西亞名人賽今天展開4強賽程，我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天遭遇世界排名第2名的中國大陸搭檔馮彥哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。