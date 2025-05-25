桌球世錦賽／林昀儒、高承睿搭檔過關斬將 相隔12年再爭冠

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿在今天桌球世錦賽男雙4強扳倒世界排名第一的法國勒布朗兄弟檔，攜手挺進冠軍戰，有望爭取睽違12年的金牌。

林昀儒與高承睿是從今年新加坡大滿貫賽開始攜手合作，目前世界排名11，兩人在首次搭檔出征的世錦賽中一路過關斬將，先後擊敗中國勁敵梁靖崑／黃友政、林詩棟／林高遠，展現堅強實力與絕佳默契。

報導指出，林昀儒與高承睿的精彩演出，讓中國隊寫下自1975年以來首度於世錦賽男雙無獎牌紀錄，也無緣達成「世錦賽五金」美夢，中媒甚至怒批將此視為一大恥辱。

四強賽後林昀儒表示：「很開心能夠擊敗世界第一，我們打得非常有信心，決賽也會繼續全力拚戰。」高承睿則感性說：「謝謝大家的支持，我們的任務還沒完成，希望能再拚下一場。」

回顧台灣在世錦賽男雙項目的歷史戰績，此次將是第4度站上世錦賽頒獎台。過去蔣澎龍與張雁書的組合曾在2001年與2007年奪得銅牌；2013年的莊智淵與陳建安更是摘下首面世錦賽男雙金牌。相隔12年，「柚香林萌」有望再度為台灣捧回金盃。

世錦賽金牌戰將於台灣時間今日下午5點登場，對手是日本雙將篠塚大登與戶上隼輔。雙方在今年新加坡大滿貫賽曾有交手紀錄，當時由林昀儒和高承睿以3比1勝出，在心理上稍占上風。