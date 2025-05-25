台中拔河好手將代表台灣進軍成都世運會 運動局長游志祥期勉選手再創佳績

為備戰8月份的成都世界運動會，我國男子拔河代表隊及女子拔河代表隊在台中太原拔河場刻正積極集訓中，今(25)日台中市政府運動局長游志祥特別代表市長盧秀燕到拔河代表隊集訓地為選手及教練加油打氣，並致贈補給品，期許團隊調整至最佳狀態，為台灣摘金奪冠。

游局長表示，2025年第12 屆成都世界運動會在8月7日至17日舉行，本屆我國男子拔河代表隊陣容皆以台中市籍好手及教練組成，這批選手為主力的台中拔河隊剛在今年世界壯年運動會中勇奪金牌，展現絕佳實力，期望他們能延續奪冠氣勢，在國際賽中再創佳績。

游局長指出，以台北市景美女中與台灣師大組成的女子拔河代表隊也特地來台中一起集訓，體驗台中的優質訓練環境；在市府與拔河委員會共同支持下，購置高達4米的「室外拔河訓練機」，讓拔河隊進行負荷訓練，加上增設夜間燈光、水電設備及訓練帳篷等，教練、選手們均反映明顯提升訓練效益，積累拔河隊實力。

游局長說明，運動局與拔河委員會攜手合作投入選手培訓，以太原拔河場作為室外固定訓練基地，定期維護訓練場地環境之外，也共同辦理親子家庭的趣味嘉年華活動等，推廣拔河運動風氣，支持拔河運動向下扎根；112年成功舉辦國際拔河邀請賽與國際勁旅交流，台中好手勇奪7金2銀優異佳績，優質的競賽環境讓國內外選手讚譽有加；113年全民運動會台中代表隊勇奪5金、1銀，更達成多項連霸紀錄，顯見台中推廣運動的豐碩成果。

台中市體育總會拔河委員會主委林碧秀議員表示，拔河隊長期辛苦訓練，過程非常不容易，感謝選手努力付出，並為他們感到驕傲，預祝拔河隊勇奪佳績，同時感謝市府支持拔河運動，近年台中好手大放異彩，期盼未來持續辦理拔河賽事和活動，培育更多優秀運動人才，推展拔河運動。

今日立法委員黃健豪、中華民國拔河協會卓耀鵬秘書長、立法院副院長江啟臣服務處黃日寬秘書、市議員林碧秀服務處劉家豪秘書均到場為選手加油打氣。

台中拔河好手將代表台灣進軍成都世運會，選手備戰。台中市運動局提供

台中拔河好手將代表台灣進軍成都世運會，選手備戰。台中市運動局提供