快訊

哈佛國際生現況曝光！校方協助轉學中 這些學校可能搶著收

蘋果全新智慧居家裝置「HomePad」細節曝光！5大驚豔特色超想買

太可愛了！世壯運舉重來貴客 狐獴探頭探腦當忠實粉絲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
一隻可愛狐獴在賽場外探頭照片，場內有選手準備比賽舉重，粉專小編配上旁白說「小小觀眾的偉大夢想 ...我也想上場！」讓許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」圖／引用花博公園粉專
一隻可愛狐獴在賽場外探頭照片，場內有選手準備比賽舉重，粉專小編配上旁白說「小小觀眾的偉大夢想 ...我也想上場！」讓許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」圖／引用花博公園粉專

世壯運賽事正如火如荼展開，臉書花博公園粉專貼出一張花博舉重賽場外，一隻可愛狐獴在賽場外、靜靜坐玻璃門外，「探頭探腦」模樣，後面正有選手準備比賽，小編配旁白說，「小小觀眾的偉大夢想 ......我也想上場！」許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」

花博公園粉專貼文說，今天在2025雙北世界壯年運動會舉重場外，我們發現了一位特別的「粉絲」，站得筆直、目光堅定！

小編說，牠靜靜地坐在玻璃門外，目不轉睛地看著選手們奮力舉起一桿桿重量，看得出來牠不是路過，而是心裡早已立下志願：「長大以後，我也要成為能站上舉重舞台的一員！」在玻璃門外的牠，或許無法進場，但那份對運動的熱情、對舞台的嚮往，卻穿透了每一位選手的心。

粉專小編似乎也被小狐獴感染，寫下「致每一位在場上全力以赴的選手」：「你們的每一次出場，不只是為了自己，還激勵了台下每一位觀眾與這位小小觀眾一樣特別的存在。讓我們一起為選手們喝采，也為每一個擁有夢想的靈魂加油！」

一隻可愛狐獴在賽場外探頭探腦照片，場內有選手準備比賽舉重，粉專小編配上旁白說「小小觀眾的偉大夢想 ...我也想上場！」讓許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」圖／引用花博公園粉專
一隻可愛狐獴在賽場外探頭探腦照片，場內有選手準備比賽舉重，粉專小編配上旁白說「小小觀眾的偉大夢想 ...我也想上場！」讓許多網友看到貼文照片整個融化，直呼「這也太可愛了吧！」圖／引用花博公園粉專

舉重 世壯運

延伸閱讀

世壯運／慢速壘球迎來雙北大戰 侯友宜攻防展現優異身手

世壯運／蕭煌奇帕拉柔道摘金 笑稱比演唱會還緊張

世壯運／蕭煌奇帕拉柔道摘金！網評他「目中無人」 賽後發聲：是藤虎發威

三屆奧運冠軍用興奮劑！陸舉重名將呂小軍遭禁賽 一系列懲處曝光

相關新聞

桌球世錦賽／林昀儒、高承睿扳倒世界第1 挺進金牌戰

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿今天在桌球世錦賽男雙4強，以3比1扳倒世界排名第1的法國李布隆兄弟檔，強勢挺進...

網球／約克維奇生涯第100座ATP單打冠軍到手 史上第3人

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在日內瓦公開賽男單決賽，以一貫戲劇性的後來居上表現擊敗波蘭對手胡爾卡奇，成為史上僅僅第3位拿...

射擊／巴黎奧運攜手奪銅 李孟遠教練父親謝志培病逝享壽68歲

巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌李孟遠的父親兼教練謝志培，18日病逝享壽68歲，李孟遠今天也在個人社群上感謝爸爸為他所做的一切，...

太可愛了！世壯運舉重來貴客 狐獴探頭探腦當忠實粉絲

世壯運賽事正如火如荼展開，臉書花博公園粉專貼出一張花博舉重賽場外，一隻可愛狐獴在賽場外、靜靜坐玻璃門外，「探頭探腦」模樣...

馬來西亞羽賽／不敵亞運銅牌組合 葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步

BWF超級500的馬來西亞名人賽今天展開4強賽程，我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天遭遇世界排名第2名的中國大陸搭檔馮彥哲...

桌球世錦賽／遭王楚欽直落四 林昀儒止步8強仍創最佳

我國桌球一哥林昀儒今天在卡達舉行的2025世界桌球錦標賽男單8強賽，遭遇世界排名第2名的中國大陸好手王楚欽，最終以10：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。