網球／約克維奇生涯第100座ATP單打冠軍到手 史上第3人

塞爾維亞網球名將約克維奇今天在日內瓦公開賽男單決賽，以一貫戲劇性的後來居上表現擊敗波蘭對手胡爾卡奇，成為史上僅僅第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。

綜合法新社和美聯社報導，38歲的約克維奇（Novak Djokovic）是為了替接下來的大滿貫賽法國公開賽（French Open）暖身而參加這次的日內瓦公開賽（Geneva Open），今天先丟一盤再連追兩盤，與世界排名第31的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）鏖戰3小時5分鐘後，以5比7、7比6（7/2）、7比6（7/2）勝出。

約克維奇今天贏球成為公開賽時代奪得ATP單打100冠的史上第3人，另兩位分別是總共奪得109冠的美國名將康諾斯（Jimmy Connors），以及有103冠的瑞士好手費德瑞（Roger Federer）。

這也是這位前世界球王繼去年夏天在巴黎奧運上擊敗西班牙後起之秀艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）摘金以來的第一冠。

約克維奇將於26或27日展開本屆法網首戰，對手是美國的麥唐納（Mackenzie McDonald）。