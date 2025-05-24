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馬來西亞羽賽／不敵亞運銅牌組合 葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
BWF超級500的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚（右）、詹又蓁（左）止步四強。（中華民國羽球協會提供）中央社
BWF超級500的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚（右）、詹又蓁（左）止步四強。（中華民國羽球協會提供）中央社

BWF超級500的馬來西亞名人賽今天展開4強賽程，我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天遭遇世界排名第2名的中國大陸搭檔馮彥哲／黃東萍，最終以10：21、7：21直落二敗下陣來，儘管無緣爭冠，但仍寫下兩人在超級500賽的最佳成績。

混雙世界排名第23名的葉宏蔚／詹又蓁，去年開始合拍後歷經磨合期，在日前台北公開賽闖進到8強賽，創下今年最佳成績，而本周轉戰超級500等級的馬來西亞名人賽，兩人則是一路過關斬將挺進到4強賽。

今天4強賽面對杭州亞運銅牌、去年亞錦賽金牌，以及上周剛在泰國公開賽奪冠的大陸組合馮彥哲／黃東萍，葉宏蔚／詹又蓁也遭到對手一路壓制，在首局以10：21被對手先下一城後，第二局開局又被對手打出7：1的攻勢，最終也以7：21敗下陣來，儘管無緣爭冠，但仍寫下兩人合拍以來在超級500賽的最佳成績，而台將賽程也全數落幕。

葉宏蔚 亞運

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