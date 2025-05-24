射擊／巴黎奧運攜手奪銅 李孟遠教練父親謝志培病逝享壽68歲

巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌李孟遠的父親兼教練謝志培，18日病逝享壽68歲，李孟遠今天也在個人社群上感謝爸爸為他所做的一切，並將會把彼此永遠留在心中，「下輩子我還願意當您的孩子。」

一開始並非運動員出身的謝志培，過去在台北市射擊委員會擔任文書工作時，被恩師蔡白生相中踏上射擊訓練之路，也因此李孟遠從小就跟隨父親在靶場成長，之後也開始接受蔡白生的指導成為射擊選手，在蔡白生離世後則由謝志培接手訓練工作。

去年巴黎奧運謝志培與兒子李孟遠首度攜手站上奧運舞台，最終李孟遠也如願射下一面銅牌，也是我國史上首面奧運射擊獎牌，合力完成恩師蔡白生「培養出一位奧運奪牌選手」的願望，不過李孟遠今天也在個人粉絲團上公布父親辭世的消息。

中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，謝志培在去年巴黎奧運會後癌症復發，並在今年農曆年節期間住進加護病房，儘管後來一度好轉轉入一般病房，但前陣子受到感冒影響狀況急轉直下，並在18日病逝。

李孟遠也透過社群表達對於父親的感謝與思念，「以前我做什麼你都說不好，但我知道你說什麼都是為了我好。我一直以為你做的我也行，但真的扛在肩上後才知道你背著的是多大的壓力，沒有你真的快不行，但我也該學著當個男人了，像你這座大山一樣。」「一起開心過、一起失落過、更是一起風光過，真的很精彩！ 謝謝你 謝謝你陪伴我的這段時光、謝謝你教會我的一切、更謝謝你所做的一切。就這樣我們把彼此永遠都留在心中 。您功成身退了一路好走，下輩子我還願意當您的孩子！」